OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, розроблятиме ШІ-пристрої — Finance.ua

OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, розроблятиме ШІ-пристрої Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

OpenAI купує стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд, розроблятиме ШІ-пристрої

OpenAI оголосила про укладання угоди на майже $6,5 млрд для придбання таємничого стартапу io, заснованого легендарним дизайнером Джоні Айвом, який працював над більшістю сучасних продуктів Apple. Це найбільша покупка в історії OpenAI, яка відкриває їй шлях до пристроїв на основі штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

Угода складається з $5 млрд додаткових акцій OpenAI в обмін на стартап io, решта суми виникає із партнерства, укладеного наприкінці минулого року, коли OpenAI придбала 23% частку в io. Завершення транзакції очікується цього літа після отримання необхідних дозволів.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що придбання io дасть можливість створити «пристрій майбутнього», оптимізований для штучного інтелекту. «ШІ — це величезний стрибок у тому, що можуть робити люди, і він потребує нової комп’ютерної форми», — зазначив він.

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Джоні Айв, який відповідав за дизайн iPhone, iPad та Apple Watch з 1996 по 2019 рік, також висловив оптимізм: «Усе, чому я навчився за 30 років, привело мене до цього моменту. Наша співпраця дасть серію продуктів, яких ще не було».

Після закриття угоди до OpenAI приєднаються близько 55 інженерів з апаратного забезпечення, розробників і фахівців з виробництва з офісу io в Сан-Франциско. Ці команди, багато з яких працювали над знаковими продуктами Apple, розроблятимуть нові ШІ-пристрої. За словами Альтмана та Айва, перші ескізи нових пристроїв розробляються вже понад два роки, а запуск першого з них планується на 2026 рік.

Ще один бізнес Айва, студія дизайну LoveFrom, залишиться незалежною, проте візьме на себе весь дизайн OpenAI, в тому числі буде працювати над інтерфейсом ChatGPT. За словами Айва, у LoveFrom є кілька колишніх дизайнерів Apple, які допомагали створювати інтерфейс операційних систем Mac і iPhone. LoveFrom продовжить свою роботу з такими компаніями, як Ferrari та Airbnb, але не буде залучати нових великих клієнтів.

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Стартап io раніше отримав фінансування від Emerson Collective, Sutter Hill Ventures, Thrive Capital, Maverick Capital та інших. Айв заснував io торік разом із колишніми співробітниками Apple Скоттом Кенноном, Евансом Генкі та Таном Таном.

Оголошення про угоду призвело до падіння акцій Apple на 2,3%, оскільки аналітики зауважили, що це загострює конкуренцію в сегменті ШІ-пристроїв, де Apple прагне стати лідером.

OpenAI, оцінена близько в $300 млрд, розвивається не лише як постачальник хмарних ШІ-сервісів, а й через стратегічні придбання. Крім io, компанія розглядає також покупку ШІ-компанії Windsurf приблизно за $3 млрд. Окрім цього, OpenAI призначила керівником напряму застосунків колишню CEO Instacart Фіджі Симо, щоб Альтман міг зосередитися на стратегії розширення апаратного бізнесу.

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