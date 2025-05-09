OpenAI прагне скоротити виплати Microsoft удвічі до 2030 року — Finance.ua
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OpenAI прагне скоротити виплати Microsoft удвічі до 2030 року

Технології&Авто
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OpenAI прагне скоротити виплати Microsoft удвічі до 2030 року
OpenAI прагне скоротити виплати Microsoft удвічі до 2030 року
OpenAI, яка переживає внутрішню реструктуризацію і готується до зміни корпоративного формату, повідомила інвесторів про намір суттєво переглянути фінансові зобов’язання перед партнерами — зокрема перед Microsoft. Йдеться про зниження частки, яку компанія передає з валового доходу — з нинішніх 20% до 10% до кінця десятиліття.
Про це повідомляє Techcrunch з посиланням на дослідження фінансових документів від The Information.
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Microsoft є не лише головним інвестором OpenAI, вклавши в компанію десятки мільярдів доларів, а й має ексклюзивний доступ до ключових ШІ-розробок OpenAI через хмарну платформу Azure. Її продукти на базі GPT-моделей вже інтегровані в Bing, Copilot та інші сервіси.
Попри це, OpenAI зараз просуває план перетворення своєї комерційної структури на публічну благодійну корпорацію (public benefit corporation, або PBC), зберігаючи контроль за нею через неприбуткову наглядову раду. Такий формат дозволить компанії масштабувати бізнес і водночас зменшити залежність від інституційних інвесторів, серед яких Microsoft.
Утім, Microsoft наразі не дала формального схвалення нової структури, оскільки побоюється, що це може послабити її вплив та інвестиційні гарантії.
За матеріалами:
dev.ua
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