Oracle придбає чипи Nvidia на $40 млрд для гігантського датацентру OpenAI — Finance.ua

Oracle придбає чипи Nvidia на $40 млрд для гігантського датацентру OpenAI Вчора 23:13 — Фондовий ринок

Oracle придбає чипи Nvidia на $40 млрд для гігантського датацентру OpenAI

Компанія Oracle планує витратити близько $40 млрд на високопродуктивні комп’ютерні чипи Nvidia для живлення нового гігантського датацентру OpenAI у США.

Про це повідомляє Financial Times.

Цей крок — частина глобальних перегонів технологічних гігантів за розбудову масштабної інфраструктури, необхідної для підтримки моделей штучного інтелекту.

Проєкт, розташований в Абіліні, штат Техас, позиціонується як перший американський об’єкт Stargate, амбітного проєкту будівництва датацентрів вартістю $500 млрд, яку OpenAI реалізує спільно з японським холдингом SoftBank.

Після завершення будівництва наступного року датацентр забезпечуватиме 1,2 гігавата потужності, що зробить його одним із найбільших у світі.

За даними джерел, Oracle придбає близько 400 тисяч чипів Nvidia GB200 — найновішого «суперчипа» для навчання та роботи з ШІ-моделями — і надаватиме OpenAI доступ до цих обчислювальних потужностей на умовах оренди.

Проєкт реалізують інвесткомпанія Blue Owl Capital і стартап Crusoe, які вже залучили $15 млрд боргового й акціонерного фінансування. Значну частину боргу — $9,6 млрд — надала JPMorgan, зокрема $7,1 млрд за останнім кредитом.

Будівництво на ділянці стартувало в червні 2023 року, датацентр має повністю запрацювати до середини 2026 року. Oracle орендуватиме об’єкт на 15 років.

Що відомо про Stargate

Проєкт презентував у січні 2025 року президент США Дональд Трамп як ключову інфраструктурну ініціативу для зміцнення позицій США в галузі штучного інтелекту.

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У межах Stargate планується інвестувати до $500 млрд у створення датацентрів протягом наступних чотирьох років. OpenAI і SoftBank уже підтвердили участь на $18 млрд кожен, ще по $7 млрд зобов’язалися надати Oracle і суверенний фонд MGX з Абу-Дабі.

Крім США, Stargate планує розширення й за кордон. Минулого тижня в межах візиту Трампа до країн Перської затоки було анонсовано будівництво 5-гігаватного датацентру в Абу-Дабі на базі кампанії G42. Він займатиме площу 10 квадратних миль і зможе вмістити понад 2 млн чипів Nvidia GB200.

Учасники проєкту Stargate наразі не здійснили безпосередніх інвестицій у жоден із датацентрів. Oracle, JPMorgan та OpenAI відмовилися від коментарів.

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Раніше OpenAI покладалася винятково на обчислювальні ресурси Microsoft, яка надала компанії понад $13 млрд, значною мірою у вигляді хмарних сервісів.

Однак через дефіцит ресурсів сторони погодилися розірвати ексклюзивну угоду. Нова інфраструктура має на меті зменшити залежність OpenAI від Microsoft.

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