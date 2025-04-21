NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ

Технології&Авто
14
NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ
NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ
Компанія NVIDIA заявила, що «вперше в історії» запускає виробництво суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом на території США.
Про це повідомляють у пресрелізі, опублікованому на тлі висхідного попиту на ШІ-рішення.
Виробництво чипів нового покоління NVIDIA Blackwell уже почалося на заводах партнера корпорації — TSMC — у Феніксі, штат Аризона. Паралельно в Техасі запускається будівництво виробничих об’єктів для складання суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом.
Читайте також
Ці пристрої випускатимуть у Х’юстоні спільно з компанією Foxconn, а в Далласі — з фірмою Wistron. Початок масового виробництва намічено на найближчі 12−15 місяців.
Для пакування і тестування компонентів в Аризоні NVIDIA залучила фахівців з Amkor і SPIL. Загальна площа залучених потужностей, за даними компанії, перевищує 1 млн квадратних футів. Виробнича кооперація охоплює весь цикл: від випуску чипів до створення готового суперкомп’ютера, підкреслили представники фірми.

Читайте також: Інструменти для заробітку за допомогою ШІ

За словами CEO NVIDIA Дженсена Хуанга, створення таких об’єктів у США зміцнює технологічний суверенітет країни, посилює ланцюжки постачань і забезпечує стійке зростання. У планах компанії — інвестувати до $500 млрд у розширення ШІ-інфраструктури протягом чотирьох років. Розвиток галузі корпорація проводитиме разом із ключовими підрядниками та партнерами.
Суперкомп’ютери NVIDIA стануть основою «фабрик ШІ» — нових типів дата-центрів, призначених виключно для обробки навантажень, пов’язаних зі штучним інтелектом. Їхнє будівництво у США має створити сотні тисяч робочих місць і принести значні економічні вигоди в перспективі десятиліть, ідеться у пресрелізі.
За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems