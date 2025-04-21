NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ — Finance.ua

NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

NVIDIA запустить у США виробництво суперкомп’ютерів зі ШІ

Компанія NVIDIA заявила, що «вперше в історії» запускає виробництво суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом на території США.

Про це повідомляють у пресрелізі , опублікованому на тлі висхідного попиту на ШІ-рішення.

Виробництво чипів нового покоління NVIDIA Blackwell уже почалося на заводах партнера корпорації — TSMC — у Феніксі, штат Аризона. Паралельно в Техасі запускається будівництво виробничих об’єктів для складання суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом.

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Ці пристрої випускатимуть у Х’юстоні спільно з компанією Foxconn, а в Далласі — з фірмою Wistron. Початок масового виробництва намічено на найближчі 12−15 місяців.

Для пакування і тестування компонентів в Аризоні NVIDIA залучила фахівців з Amkor і SPIL. Загальна площа залучених потужностей, за даними компанії, перевищує 1 млн квадратних футів. Виробнича кооперація охоплює весь цикл: від випуску чипів до створення готового суперкомп’ютера, підкреслили представники фірми.

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За словами CEO NVIDIA Дженсена Хуанга, створення таких об’єктів у США зміцнює технологічний суверенітет країни, посилює ланцюжки постачань і забезпечує стійке зростання. У планах компанії — інвестувати до $500 млрд у розширення ШІ-інфраструктури протягом чотирьох років. Розвиток галузі корпорація проводитиме разом із ключовими підрядниками та партнерами.

Суперкомп’ютери NVIDIA стануть основою «фабрик ШІ» — нових типів дата-центрів, призначених виключно для обробки навантажень, пов’язаних зі штучним інтелектом. Їхнє будівництво у США має створити сотні тисяч робочих місць і принести значні економічні вигоди в перспективі десятиліть, ідеться у пресрелізі.

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