Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ — Finance.ua

Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ 29.03.2025, 00:12 — Фондовий ринок

Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ

Nvidia купує стартап у сфері синтетичних даних Gretel за $320 млн. Близько 80 співробітників стартапу приєднаються до Nvidia, а його технології будуть інтегровані у хмарні сервіси компанії, що працюють із генеративним штучним інтелектом.

Про це повідомляє Wired.

До моменту придбання стартап залучив понад $67 мільйонів венчурних інвестицій.

Що відомо про стартап

Стартап Gretel був заснований у 2019 році Алексом Вотсоном, Джоном Майєрсом і Алі Голшаном (нинішнім CEO).

Читайте також Nvidia представила персональні ШІ-суперкомп'ютери DGX Spark і DGX Station

Компанія розробила платформу для генерації синтетичних даних і набір API для розробників, які хочуть створювати ШІ-моделі, але не мають доступу до великих конфіденційних обсягів навчальних даних.

Gretel не створює власні моделі ШІ, але адаптує наявні open-source рішення, додаючи механізми диференційної приватності та безпеки.

Навіщо Nvidia синтетичні дані

Придбання відбулося на тлі активного розвитку синтетичних даних, які Nvidia використовує для навчання ШІ-моделей.

Синтетичні дані дозволяють створювати необмежені обсяги навчальних наборів, щоб розв’язувати проблему нестачі реальних даних.

Синтетичні дані, які генеруються комп’ютерами, імітують реальні дані та дозволяють масштабувати навчання ШІ-моделей.

Це робить їх особливо привабливими для фінансових установ, державних агентств і медичних компаній, де важливий захист персональної інформації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.