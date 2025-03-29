Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ — Finance.ua
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Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ

Фондовий ринок
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Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ
Nvidia придбала стартап Gretel для розвитку генеративного ШІ
Nvidia купує стартап у сфері синтетичних даних Gretel за $320 млн. Близько 80 співробітників стартапу приєднаються до Nvidia, а його технології будуть інтегровані у хмарні сервіси компанії, що працюють із генеративним штучним інтелектом.
Про це повідомляє Wired.
До моменту придбання стартап залучив понад $67 мільйонів венчурних інвестицій.

Що відомо про стартап

Стартап Gretel був заснований у 2019 році Алексом Вотсоном, Джоном Майєрсом і Алі Голшаном (нинішнім CEO).
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Компанія розробила платформу для генерації синтетичних даних і набір API для розробників, які хочуть створювати ШІ-моделі, але не мають доступу до великих конфіденційних обсягів навчальних даних.
Gretel не створює власні моделі ШІ, але адаптує наявні open-source рішення, додаючи механізми диференційної приватності та безпеки.

Навіщо Nvidia синтетичні дані

Придбання відбулося на тлі активного розвитку синтетичних даних, які Nvidia використовує для навчання ШІ-моделей.
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Синтетичні дані дозволяють створювати необмежені обсяги навчальних наборів, щоб розв’язувати проблему нестачі реальних даних.
Синтетичні дані, які генеруються комп’ютерами, імітують реальні дані та дозволяють масштабувати навчання ШІ-моделей.
Це робить їх особливо привабливими для фінансових установ, державних агентств і медичних компаній, де важливий захист персональної інформації.
За матеріалами:
dev.ua
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