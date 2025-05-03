Конкуренція Nvidia: Huawei розробляє новий ШІ-чип — Finance.ua

Конкуренція Nvidia: Huawei розробляє новий ШІ-чип Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Конкуренція Nvidia: Huawei розробляє новий ШІ-чип

Китайська компанія Huawei Technologies готується до тестування свого найновішого та найпотужнішого процесора для штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Що відомо

Новий чип під назвою Ascend 910D має стати альтернативою високопродуктивним продуктам американського виробника Nvidia.

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За даними видання, Huawei вже звернулася до низки китайських технологічних компаній із пропозицією випробувати технічні можливості нового процесора.

Очікується, що Ascend 910D зможе перевершити продуктивність флагманського рішення Nvidia — чипа H100. Перші зразки нового процесора китайська компанія планує отримати вже наприкінці травня.

Агентство Reuters повідомляло , що Huawei також у травні планує розпочати масові постачання свого іншого передового чипа для штучного інтелекту — Ascend 910C — для китайських замовників.

Китайські компанії, включно з Huawei, протягом кількох років намагаються створити конкурентоспроможні аналоги провідних чипів Nvidia, які використовуються для навчання моделей штучного інтелекту.

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Прагнучи обмежити технологічний розвиток Китаю, особливо прогрес у військовій сфері, США обмежили доступ Китаю до найсучасніших продуктів Nvidia, зокрема заборонили продаж H100 ще до його офіційного запуску у 2022 році. Новий флагман Nvidia — чип B200 — також недоступний для китайських клієнтів.

Цього року уряд США запровадив нові правила, спрямовані на контроль доступу інших країн до розроблених у США чипів і технологій штучного інтелекту.

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