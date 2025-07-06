Microsoft і Nvidia наблизилися до оцінки в $4 трлн, але ставки у них різні — Finance.ua
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Microsoft і Nvidia наблизилися до оцінки в $4 трлн, але ставки у них різні

Фондовий ринок
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Microsoft і Nvidia наблизилися до оцінки в $4 трлн, але ставки у них різні
Microsoft і Nvidia наблизилися до оцінки в $4 трлн, але ставки у них різні
Microsoft і Nvidia наближаються до ринкової капіталізації у $4 трлн, однак їхній шлях до цього різний. Nvidia зростає на ажіотажі довкола штучного інтелекту, адже її чипи потрібні всім, хто працює з ШІ. Для Microsoft же успіх залежить від того, наскільки масово бізнес і споживачі захочуть платити за її ШІ-сервіси.
Про це пише WSJ.
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Ринкова вартість Microsoft уже зросла на $1 трлн менш ніж за три місяці. Проте це зростання ґрунтується на очікуванні, що ШІ стане настільки ж незамінним інструментом, як колись Windows чи Word.
Аналітики попереджають: якщо Microsoft досягне $4 трлн капіталізації, її акції торгуватимуться за найвищим мультиплікатором до прибутку більш як за 20 років. Це залишає дуже мало простору для помилок.
ШІ-підрозділ у хмарному сервісі Azure приніс Microsoft приблизно $11,5 млрд виторгу за фінансовий рік — лише 4% від загального. Це вдвічі більше, ніж торік, але недостатньо, щоб виправдати мільярдні інвестиції.
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Водночас партнерство з OpenAI — головним технологічним активом Microsoft у сфері ШІ — стало хитким. OpenAI хоче змінити свою структуру й отримати більше незалежності від Microsoft.
Якщо стартап досягне так званого штучного загального інтелекту, він може обмежити доступ до своїх технологій, що поставить під ризик ШІ-стратегію Microsoft.
Компанія також намагається створити власні ШІ-чипи, аби зменшити залежність від Nvidia, але зі складнощами.
Тим часом Microsoft оголосила про нові скорочення: 9000 працівників, після 6000 у травні. Попри зростання виторгу Microsoft має один з найнижчих виторгів на працівника серед техногігантів.
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Для Nvidia ситуація простіша, але й ризикованіша. Компанія вже збільшила річні продажі більш ніж у 10 разів за три роки і продовжує зростати на 30%+ щороку. Але будь-яке падіння попиту або прорив конкурентів може обвалити її позиції.
Саме це майже сталося у січні, коли стартап DeepSeek заявив про можливість тренування великих моделей без чипів Nvidia — ринок відреагував падінням акцій на 20%.
Водночас Microsoft грає вдовгу: вона велика, капіталізована і має інструменти, щоб зробити ШІ повсякденною реальністю. Але темпи впровадження технологій можуть виявитися повільнішими, ніж розраховують інвестори. І за нинішньої оцінки кожна затримка коштуватиме дуже дорого.
За матеріалами:
Forbes.ua
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