Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів

Технології&Авто
32
Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів
Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів
Microsoft розкрив деталі системи штучного інтелекту, яка працює краще, ніж лікарі. Чим доведено перевагу? Microsoft заявила, що понад 8 з 10 тематичних досліджень особливого рівня ШІ o3 від OpenAI «вирішив».
Про це повідомляє The Guardian.
У Microsoft стверджують, що система ШІ здатна краще за лікарів діагностувати складні захворювання — це довели результати дослідження. В останньому було підібрано низку тематичних завдань для діагностики. І, за словами Мустафи Сулеймана, що представляє Microsoft, вирішено майже все.
Підрозділ штучного інтелекту компанії, який очолює британський технологічний «піонер» Мустафа Сулейман, розробив систему, що імітує групу лікарів-експертів, які вирішують «діагностично складні та інтелектуально вибагливі» випадки.
Читайте також
У Microsoft заявили, що в поєднанні з передовою моделлю o3 AI від OpenAI її підхід «вирішив» більше восьми з 10 тематичних досліджень, спеціально підібраних для діагностики. Коли ці приклади були випробувані на практикуючих лікарях, які не мали доступу до колег, підручників або чат-ботів, показник точності склав два з 10.
Незважаючи на те, що в Microsoft підкреслили потенційну економію коштів завдяки своєму дослідженню, у компанії применшують вплив на робочі місця.
За результатами тестів стверджується, що насправді ШІ лише доповнюватиме функції лікарів. Поки що штучний інтелект не здатен повноцінно замінити людей на їх посадах.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems