Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів — Finance.ua

Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів Сьогодні 22:48 — Технології&Авто

Microsoft заявляє, що штучний інтелект діагностує краще за лікарів

Microsoft розкрив деталі системи штучного інтелекту, яка працює краще, ніж лікарі. Чим доведено перевагу? Microsoft заявила, що понад 8 з 10 тематичних досліджень особливого рівня ШІ o3 від OpenAI «вирішив».

Про це повідомляє The Guardian.

У Microsoft стверджують, що система ШІ здатна краще за лікарів діагностувати складні захворювання — це довели результати дослідження. В останньому було підібрано низку тематичних завдань для діагностики. І, за словами Мустафи Сулеймана, що представляє Microsoft, вирішено майже все.

Підрозділ штучного інтелекту компанії, який очолює британський технологічний «піонер» Мустафа Сулейман, розробив систему, що імітує групу лікарів-експертів, які вирішують «діагностично складні та інтелектуально вибагливі» випадки.

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У Microsoft заявили, що в поєднанні з передовою моделлю o3 AI від OpenAI її підхід «вирішив» більше восьми з 10 тематичних досліджень, спеціально підібраних для діагностики. Коли ці приклади були випробувані на практикуючих лікарях, які не мали доступу до колег, підручників або чат-ботів, показник точності склав два з 10.

Незважаючи на те, що в Microsoft підкреслили потенційну економію коштів завдяки своєму дослідженню, у компанії применшують вплив на робочі місця.

За результатами тестів стверджується, що насправді ШІ лише доповнюватиме функції лікарів. Поки що штучний інтелект не здатен повноцінно замінити людей на їх посадах.

УНН За матеріалами:

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