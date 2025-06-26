Microsoft планує масштабні звільнення в ігровому підрозділі — The Verge
Microsoft планує масштабні звільнення в ігровому відділі Xbox. Це поповнить список 6000 скорочених робочих місць напередодні.
Про це повідомляє The Verge.
Microsoft планує скоротити робочі місця в ігровому бізнесі Xbox уже наступного тижня.
Очікується, що майбутні скорочення також торкнуться відділу продажів компанії. Компанія вже скоротила понад 6000 працівників у травні та 300 — на початку червня.
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Це остання хвиля звільнень після покупки Activision Blizzard та Xbox у січні 2024 року. Тоді Microsoft звільнила 1900 співробітників і закрила декілька ігрових підрозділів, зокрема розробника Hi-Fi Rush Tango Gameworks та розробника Redfall Arkane Austin.
Нагадаємо, раніше компанія Microsoft повідомила, що завершує вихід з росії.
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