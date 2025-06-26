Microsoft планує масштабні звільнення в ігровому підрозділі — The Verge Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

Microsoft планує масштабні звільнення в ігровому підрозділі — The Verge

Microsoft планує масштабні звільнення в ігровому відділі Xbox. Це поповнить список 6000 скорочених робочих місць напередодні.

Про це повідомляє The Verge.

Microsoft планує скоротити робочі місця в ігровому бізнесі Xbox уже наступного тижня.

Очікується, що майбутні скорочення також торкнуться відділу продажів компанії. Компанія вже скоротила понад 6000 працівників у травні та 300 — на початку червня.

Це остання хвиля звільнень після покупки Activision Blizzard та Xbox у січні 2024 року. Тоді Microsoft звільнила 1900 співробітників і закрила декілька ігрових підрозділів, зокрема розробника Hi-Fi Rush Tango Gameworks та розробника Redfall Arkane Austin.

Нагадаємо, раніше компанія Microsoft повідомила , що завершує вихід з росії.

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