Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео) — Finance.ua

Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео) Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео)

Компанія Microsoft запустила нову функцію Copilot Vision для Windows у США. Інструмент дозволяє штучному інтелекту бачити вміст екрана користувача й надавати поради або підказки в режимі реального часу.

Що відомо про нову функцію

Функція, яку можна активувати вручну, стала доступною для користувачів Windows 10 і 11.

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Вона дозволяє Copilot «бачити» відкрите вікно програми або браузера й коментувати дії користувача, допомагати в навігації, аналізувати зображення, надавати рекомендації чи відповідати на запитання.

Завдяки цьому Copilot може, наприклад, покроково показати, як виконати завдання в певному застосунку, або перевірити, чи достатньо речей у вашому списку для подорожі.

Окрема функція Highlights дозволяє Copilot підсвічувати елементи інтерфейсу з поясненням, куди натиснути і що зробити.

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Водночас користувач може паралельно ділитися двома вікнами, а Copilot зможе «зв'язати» між собою контекст із різних застосунків — для глибшого аналізу й точніших порад.

У Microsoft наголошують, що Copilot Vision — це опціональний інструмент, який активується лише за згодою користувача.

Для початку роботи достатньо відкрити застосунок Copilot, натиснути на іконку у вигляді окулярів, вибрати потрібне вікно — і ШІ почне взаємодію.

Оновлення є частиною проєкту Copilot Labs, у межах якого Microsoft тестує й удосконалює функції свого віртуального асистента.

У компанії додають, що Copilot Vision надалі розвиватиметься на основі відгуків користувачів, а в майбутньому очікуються нові можливості.

Функція вже доступна в США, а в інших країнах за межами Європи з’явиться найближчим часом.

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