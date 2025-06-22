Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео) — Finance.ua
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Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео)

Технології&Авто
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Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео)
Microsoft запускає Copilot Vision для Windows: ШІ тепер бачить і допомагає в реальному часі (відео)
Компанія Microsoft запустила нову функцію Copilot Vision для Windows у США. Інструмент дозволяє штучному інтелекту бачити вміст екрана користувача й надавати поради або підказки в режимі реального часу.

Що відомо про нову функцію

Функція, яку можна активувати вручну, стала доступною для користувачів Windows 10 і 11.
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Вона дозволяє Copilot «бачити» відкрите вікно програми або браузера й коментувати дії користувача, допомагати в навігації, аналізувати зображення, надавати рекомендації чи відповідати на запитання.
Завдяки цьому Copilot може, наприклад, покроково показати, як виконати завдання в певному застосунку, або перевірити, чи достатньо речей у вашому списку для подорожі.
Окрема функція Highlights дозволяє Copilot підсвічувати елементи інтерфейсу з поясненням, куди натиснути і що зробити.
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Водночас користувач може паралельно ділитися двома вікнами, а Copilot зможе «зв'язати» між собою контекст із різних застосунків — для глибшого аналізу й точніших порад.
У Microsoft наголошують, що Copilot Vision — це опціональний інструмент, який активується лише за згодою користувача.
Для початку роботи достатньо відкрити застосунок Copilot, натиснути на іконку у вигляді окулярів, вибрати потрібне вікно — і ШІ почне взаємодію.
Оновлення є частиною проєкту Copilot Labs, у межах якого Microsoft тестує й удосконалює функції свого віртуального асистента.
У компанії додають, що Copilot Vision надалі розвиватиметься на основі відгуків користувачів, а в майбутньому очікуються нові можливості.
Функція вже доступна в США, а в інших країнах за межами Європи з’явиться найближчим часом.
За матеріалами:
Ain.Ua
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