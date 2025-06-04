Microsoft перестане турбувати повідомленнями про Edge — Finance.ua

Microsoft перестане турбувати повідомленнями про Edge Сьогодні 03:26 — Фондовий ринок

Зміни, внесені Microsoft у відповідь на Закон про цифрові ринки, вже включали дозвіл користувачам Windows у регіонах, на які він поширюється, деінсталювати Edge і видаляти результати Bing з пошуку Windows, але тепер цей список розширюється в деяких значущих аспектах.

Нові функції, оголошені в понеділок для користувачів Microsoft Windows в Європейській економічній зоні (ЄС плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія), включають можливість видалити Microsoft Store і уникнути зайвих нарікань або підказок з проханням встановити Microsoft Edge як браузер за замовчуванням, якщо вони не вирішили його відкрити.

Останню функцію я хотів би мати у Сполучених Штатах, і, згідно з повідомленням Microsoft, вона вже працює в ЄЕЗ, починаючи з версії Edge 137.0.3296.52, яка вийшла 29 травня.

Крім того, встановлення іншого браузера, наприклад, Chrome, Firefox, Brave або іншого, закріплює його на панелі завдань, якщо користувач не вирішить цього не робити. Хоча налаштування іншого браузера за замовчуванням вже прив’язує його до кількох типів посилань і файлів, таких як https і .html, тепер користувачі в ЄЕЗ побачать, що він застосовується до більшої кількості типів, таких як «read», ftp і .svg.

Для деяких користувачів зміни в браузері за замовчуванням вже доступні в бета-версії, а широке впровадження в Windows 10 і Windows 11 заплановано на липень.

Microsoft також пояснила, що навіть після видалення програми «Магазин» з «Пуск» і «Налаштування», «програми, встановлені та розповсюджувані з Microsoft Store, продовжуватимуть отримувати оновлення», і її завжди можна буде перевстановити.

Серед інших згаданих змін — автоматичне додавання сторонніми програмами результатів веб-пошуку в Windows Search після встановлення, а також можливість змінювати постачальників послуг пошуку відповідно до уподобань користувача. Після виходу оновлень на початку червня додаток Microsoft Bing, а також Панель віджетів і Екран блокування відкриватимуть веб-вміст за допомогою браузера за замовчуванням.

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