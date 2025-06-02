Microsoft остаточно йде з російського ринку — Finance.ua

Microsoft остаточно йде з російського ринку Сьогодні 22:09 — Фондовий ринок

Microsoft остаточно йде з російського ринку

Американська технологічна компанія Microsoft завершує вихід з росії.

Як повідомляє The Moscow Times, її російська «дочка» — ТОВ «Майкрософт рус» — готується подати заяву про банкрутство до Арбітражного суду москви. Головним кредитором виступає Газпромбанк.

Причиною звернення до суду став позов Газпромбанку про стягнення 90,9 млн руб (1,14 млн дол.) за контрактом на техпідтримку, який діяв із вересня 2021 до вересня 2022 року.

Банк звинувачує «Майкрософт рус» у невиконанні зобов’язань, хоча оплата була отримана повністю.

У квітні суд частково задовольнив позов і постановив стягнути з компанії близько 949 тис дол, включно з неосновним збагаченням і відсотками. Також передбачено нарахування додаткових відсотків до повного погашення боргу.

Хоча Microsoft почала скорочувати присутність в росії після початку війни в Україні весною 2022 року, юридична компанія залишалась у країні до кінця 2024 року. Лише на початку 2025 року були закриті 13 філій у великих містах, серед яких москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург і Владивосток.

За офіційною звітністю, операційна активність компанії різко впала: виручка з 6,9 млрд руб (86 млн дол.) у 2021 році знизилась до 161,6 млн руб (2 млн дол.) у 2024. При цьому компанія все ще показує чистий прибуток — 174,1 млн руб (2,2 млн дол.).

Економічна Правда За матеріалами:

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