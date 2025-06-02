Microsoft остаточно йде з російського ринку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft остаточно йде з російського ринку

Фондовий ринок
76
Microsoft остаточно йде з російського ринку
Microsoft остаточно йде з російського ринку
Американська технологічна компанія Microsoft завершує вихід з росії.
Як повідомляє The Moscow Times, її російська «дочка» — ТОВ «Майкрософт рус» — готується подати заяву про банкрутство до Арбітражного суду москви. Головним кредитором виступає Газпромбанк.
Причиною звернення до суду став позов Газпромбанку про стягнення 90,9 млн руб (1,14 млн дол.) за контрактом на техпідтримку, який діяв із вересня 2021 до вересня 2022 року.
Банк звинувачує «Майкрософт рус» у невиконанні зобов’язань, хоча оплата була отримана повністю.
Читайте також
У квітні суд частково задовольнив позов і постановив стягнути з компанії близько 949 тис дол, включно з неосновним збагаченням і відсотками. Також передбачено нарахування додаткових відсотків до повного погашення боргу.
Хоча Microsoft почала скорочувати присутність в росії після початку війни в Україні весною 2022 року, юридична компанія залишалась у країні до кінця 2024 року. Лише на початку 2025 року були закриті 13 філій у великих містах, серед яких москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург і Владивосток.
За офіційною звітністю, операційна активність компанії різко впала: виручка з 6,9 млрд руб (86 млн дол.) у 2021 році знизилась до 161,6 млн руб (2 млн дол.) у 2024. При цьому компанія все ще показує чистий прибуток — 174,1 млн руб (2,2 млн дол.).
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems