Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників

30
Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників
Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників
Попри стабільне зростання прибутку, Microsoft вдається до чергового раунду звільнень, що торкнеться понад 6,5 тисяч працівників у всьому світі.
Станом на червень 2024 року у Microsoft працювало близько 228 тисяч людей по всьому світу. Тепер, як повідомляє CNBC, компанія збирається скоротити штат своїх співробітників по всьому світу на 3%. Це означає, що скорочення можуть торкнутися понад 6,5 тисяч осіб. Цей раунд звільнень буде одним з найбільших скорочень персоналу компанії.
Читайте також
У квітні Microsoft повідомила про солідний квартал у розмірі 70,1 мільярда доларів доходу (зростання на 13%) та чистого прибутку в розмірі 25,8 мільярда доларів (зростання на 18%), що навіть краще, ніж очікували аналітики. Попри це, очікується, що новий раунд звільнень торкнеться всіх рівнів, локацій та команд.
«Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціювання компанії для успіху на динамічному ринку», — каже речник Microsoft в коментарі TechCrunch.
Нагадаємо, Microsoft звільнила 10 тисяч осіб у 2023 році, це звільнення стало найбільшим в історії компанії. Ще один раунд звільнень компанія провела у січні поточного року.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems