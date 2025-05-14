Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників Сьогодні 23:46

Microsoft здійснює наймасштабніше скорочення персоналу — звільняють 3% співробітників

Попри стабільне зростання прибутку, Microsoft вдається до чергового раунду звільнень, що торкнеться понад 6,5 тисяч працівників у всьому світі.

Станом на червень 2024 року у Microsoft працювало близько 228 тисяч людей по всьому світу. Тепер, як повідомляє CNBC , компанія збирається скоротити штат своїх співробітників по всьому світу на 3%. Це означає, що скорочення можуть торкнутися понад 6,5 тисяч осіб. Цей раунд звільнень буде одним з найбільших скорочень персоналу компанії.

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У квітні Microsoft повідомила про солідний квартал у розмірі 70,1 мільярда доларів доходу (зростання на 13%) та чистого прибутку в розмірі 25,8 мільярда доларів (зростання на 18%), що навіть краще, ніж очікували аналітики. Попри це, очікується, що новий раунд звільнень торкнеться всіх рівнів, локацій та команд.

«Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціювання компанії для успіху на динамічному ринку», — каже речник Microsoft в коментарі TechCrunch

Нагадаємо, Microsoft звільнила 10 тисяч осіб у 2023 році, це звільнення стало найбільшим в історії компанії. Ще один раунд звільнень компанія провела у січні поточного року.

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