Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів — Finance.ua

Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів Сьогодні 12:25 — Фондовий ринок

Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів

Компанія Nvidia у середу стала першою компанією, чия ринкова вартість перевищила 4 трильйони доларів, що стало новим досягненням у ставці Волл-стріт на те, що штучний інтелект змінить економіку.

з посиланням на AFP. Про це пише УННз посиланням на AFP.

Невдовзі після відкриття фондового ринку акції Nvidia піднялися до 164,42 доларів, що дало їй оцінку в понад 4 трильйони доларів. Згодом акції трохи знизилися, закрившись трохи нижче за рекордний поріг.

Ринкова вартість Nvidia, очолюваної інженером-електриком Дженсеном Хуангом, тепер перевищує ВВП Франції, Великої Британії чи Індії, що свідчить про впевненість інвесторів у тому, що ШІ започаткує нову еру робототехніки та автоматизації, пише видання.

Нещодавній сплеск активності каліфорнійської компанії з виробництва мікросхем сприяє відновленню фондового ринку загалом, на тлі того, як сама Nvidia випереджає основні індекси. Почасти це пов’язано з полегшенням від того, що президент США Дональд Трамп скасував свої драконівські мита, які обрушилися на світові ринки на початку квітня, пише видання.

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Навіть попри те, що Трамп останніми днями оголосив про нові заходи щодо введення мит, американські акції залишалися на високих рівнях, а технологічний індекс Nasdaq у середу завершив торги, оновивши рекорд.

Зростання вартості Nvidia до 4 трильйонів доларів знаменує новий етап досить стабільного зростання за останні два роки на тлі зростання інтересу до ШІ. З початку 2025 року акції компанії зросли більш ніж на 21%, а індекс Nasdaq зріс на 6,7%.

Як пише CNBC, акції Nvidia зросли більш ніж у 15 разів за останні п’ять років. Лише з початку року — на 22%, а за останній місяць — на понад 15%.

«Нещодавнє зростання акцій Nvidia відбулося попри геополітичну напруженість та постійні обмеження на виробництво чіпів, які перешкоджають продажам до Китаю. Минулого місяця Nvidia заявила, що нещодавнє обмеження експорту її чіпів H20, створених для Китаю, коштуватиме їй 8 мільярдів доларів втрачених продажів», — зазначає CNBC.

Довідка Finance.ua:

Nvidia була заснована у 1993 році й довгий час спеціалізувалася на графічних процесорах для ігор. Проте зі зростанням популярності ШІ компанія зуміла трансформуватися у лідера нового технологічного циклу.

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