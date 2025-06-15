Технокомпанії Nvidia та Perplexity розроблятимуть для ЄС «суверенний штучний інтелект» — Finance.ua

Технокомпанії Nvidia та Perplexity розроблятимуть для ЄС «суверенний штучний інтелект» Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Технокомпанії Nvidia та Perplexity розроблятимуть для ЄС «суверенний штучний інтелект»

Американські провідний чиповий гігант Nvidia та пошуковий стартап Perplexity об’єднують зусилля, щоб запропонувати новий продукт для Європи. Його назвали «суверенним штучним інтелектом».

Про це пише The Wall Street Journal.

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Представники Nvidia поговорили з приблизно 13 розробниками ШІ в Європі, щоб у майбутньому допомогти їм навчати їхні моделі.

Моделі навчатимуть на офіційних мовах цих країн і в подальшому пропонуватимуть через платформу Perplexity — пошукову систему на основі ШІ.

Завдяки локалізованим суверенним моделям штучного інтелекту, користувачі Perplexity зможуть шукати та отримувати відповіді 24 офіційними мовами Європейського Союзу.

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Вони будуть працювати на місцевій інфраструктурі європейських розробників.

У Nvidia заявили, що Словаччина та Люблянський університет у Словенії вже об’єднують з ними зусилля для оптимізації своїх моделей, деякі з яких спеціалізуються на національній мові та культурі.

theБабель За матеріалами:

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