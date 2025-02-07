NVIDIA, Meta та Amazon будуть у виграші через нову ШІ-модель DeepSeek — аналітики JPMorgan Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

NVIDIA, Meta та Amazon будуть у виграші через нову ШІ-модель DeepSeek — аналітики JPMorgan

Аналітики найбільшого банківського холдингу США JPMorgan вважають, що виробник графічних процесорів — компанія NVIDIA, капіталізація якої за одну сесію впала приблизно на $600 млрд, через появу китайської нової ШІ-моделі DeepSeek в результаті тільки виграє.

Як повідомляє MarketWatch з посиланням на звіт JPMorgan, ускладнення обчислень, технологічні інновації та зростання популярності застосунків повинні помітно стимулювати попит на чіпи NVIDIA.

Серед чіпмейкерів, на думку фінансистів, також виграють Broadcom, Marvell Technology та Micron Technology, але через негативний вплив на закупівлю центральних процесорів для серверів може програти Intel.

А ще DeepSeek може позитивно вплинути на Meta, Amazon та Alphabet. «Ми вважаємо, що інтернет-екосистема у широкому сенсі повинна виграти від розвитку ШІ-моделей та підвищення ефективності витрат. Зниження витрат має призвести до прискорення розробки, впровадження генеративного ШІ та до зростання споживання», — зазначили у JPMorgan.

У свою чергу, за словами експертів, електроенергетичні компанії виграють від інвестиційних програм від операторів центрів обробки даних, а для IT-компаній у сфері охорони здоров’я може стати позитивним фактором прискорення впровадження штучного інтелекту.

Разом з тим такі компанії як Caterpillar — займається виробництвом, продажем і обслуговуванням машин, двигунів, енергосистем; Cummins — один з найбільших у світі виробників дизельних двигунів для тягачів, автобусів та бронетехніки; Custom Truck One Source — постачальник вантажівок і спецобладнання для комунальних служб, залізниць, телекомунікацій — можуть постраждати через затримку будівництва інфраструктури та зниження обсягів споживання електроенергії.

Як повідомлялось раніше, китайський ШІ-стартап DeepSeek витратив близько $1,6 млрд на тренування великої мовної моделі з можливістю мислення R1, попри те, що раніше писали про всього $6 млн.

Також нещодавно Нью-Йоркська компанія з кібербезпеки Wiz Research повідомила, що виявила величезну кількість конфіденційних даних китайського стартапу в галузі штучного інтелекту DeepSeek. Вони були виставлені на загальний доступ в інтернеті. Серед таких даних були цифрові програмні ключі та чати, які, ймовірно, фіксували запити, що надходили від користувачів до безплатного ШІ-асистента компанії.

У кінці ж січня 2025 року ШІ-помічник DeepSeek очолив список безплатних додатків в App Store у США, обійшовши лідера індустрії ChatGPT та інших.

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