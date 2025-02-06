Скільки інвестицій залучили європейські ШІ-стартапи у 2024 році — дослідження — Finance.ua
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Скільки інвестицій залучили європейські ШІ-стартапи у 2024 році — дослідження

Технології&Авто
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Скільки інвестицій залучили європейські ШІ-стартапи у 2024 році — дослідження
Скільки інвестицій залучили європейські ШІ-стартапи у 2024 році — дослідження
Європейські стартапи у сфері ШІ залучили $8 млрд інвестицій у 2024 році.
Про це пише TechCrunch.
У Парижі найближчими днями відбудеться саміт зі штучного інтелекту, на якому лідери держав та представники великих технологічних компаній обговорять майбутнє AI, зокрема безпеку та екологічні аспекти.
Перед самітом інвесторські компанії Galion. exe, Revaia і Chausson Partners випустили звіт про ШІ, в якому розглядають тенденції розвитку технологічної екосистеми. Згідно з дослідженням, у 2024 році європейські стартапи в галузі штучного інтелекту залучили $8 млрд інвестицій — це 20% від загального обсягу венчурного капіталу в Європі.
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Зазначимо, що більшість цих коштів було спрямовано на стартапи на ранніх етапах розвитку — Seed та Series B. Іноземні інвестори, зокрема з США, стають все більш активними на пізніших етапах розвитку компаній — на стадіях Series C і далі.
Франція разом із Великою Британією та Німеччиною стала одним із головних хабів для інвестицій у ШІ, зокрема в таких сферах, як охорона здоров’я та клімат. У Франції наразі працює понад 750 ШІ-стартапів, які створили 35 000 робочих місць. Згідно з французьким ШІ-звітом, більшість стартапів зосереджені на сферах, як то охорона здоров’я та кліматичні технології.
За матеріалами:
vctr.media
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