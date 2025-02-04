ЄС впроваджує перші обмеження щодо штучного інтелекту — Finance.ua

ЄС впроваджує перші обмеження щодо штучного інтелекту Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

ЄС впроваджує перші обмеження щодо штучного інтелекту

З 2 лютого 2025 року в Європейському Союзі почали діяти нові правила щодо штучного інтелекту.

У межах Закону про ШІ (AI Act) забороняються системи, що несуть «неприйнятний ризик», зокрема соціальний рейтинг і маніпулятивні алгоритми.

ЄС офіційно розпочав першу хвилю обмежень у сфері штучного інтелекту. Відповідно до нового регулювання, заборонені системи, які можуть маніпулювати поведінкою людей або використовувати соціальний рейтинг для оцінки громадян.

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Ці заходи є частиною ширшої стратегії щодо регулювання ШІ. Закон також встановлює вимоги до прозорості та відповідальності для розробників та користувачів таких технологій.

Очікується, що наступні етапи впровадження включатимуть додаткові обмеження для високоризикових систем і рекомендації щодо їх безпечного використання. Цей крок спрямований на забезпечення етичного розвитку ШІ та захист прав громадян.

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