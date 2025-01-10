Штучний інтелект замінить тисячі робочих місць у банківській сфері — Bloomberg Сьогодні 06:43 — Технології&Авто

Штучний інтелект замінить тисячі робочих місць у банківській сфері — Bloomberg

Глобальні банки планують скоротити до 200 000 робочих місць найближчими роками у зв’язку з тим, що штучний інтелект (ШІ) починає виконувати завдання, які раніше виконували люди.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з опитуванням керівників інформаційних і технологічних відділів, проведеним BI, у середньому очікується скорочення 3% персоналу.

Найвразливішими є працівники бек-офісу, середнього офісу та операційних відділів, зазначає Томаш Ноецель, старший аналітик Bloomberg Inteligence, який підготував звіт.

Крім того, зміни можуть торкнутися обслуговування клієнтів, де боти братимуть на себе клієнтські функції, а також завдань, пов’язаних із процедурою «знай свого клієнта». «Роботи, що передбачають рутинні та повторювані завдання, під загрозою. Однак ШІ не повністю замінить ці ролі, а швидше трансформує робочу силу», — сказав він.

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Близько чверті з 93 респондентів прогнозують значніше скорочення, від 5% до 10% персоналу. Серед компаній, охоплених дослідженням BI, — Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc.

Звіт свідчить про серйозні зміни в галузі, що сприятимуть зростанню прибутків. У 2027 році банки можуть одержати додаткові 12−17% прибутку до сплати податків, що принесе їм до $180 млрд завдяки підвищенню продуктивності за допомогою ШІ, прогнозує BI. Вісім із десяти респондентів очікують, що генеративний ШІ підвищить продуктивність і збільшить дохід на 5% або більше протягом трьох-п'яти років.

Агентство пише, що банки, які протягом років модернізували свої IT-системи для пришвидшення процесів і зниження витрат після фінансової кризи, активно впроваджують нове покоління інструментів ШІ для підвищення продуктивності.

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У червні Citigroup заявила, що ШІ, ймовірно, замінить більше робочих місць у банківській сфері, ніж у будь-якому іншому секторі. Близько 54% робочих місць у банківській галузі мають високий потенціал для автоматизації, зазначили в компанії.

Однак багато компаній наголошують, що зміни будуть спрямовані на трансформацію ролей за допомогою технологій, а не на їхнє повне заміщення. Тереза Гайтсенретер, яка керує впровадженням ШІ у JPMorgan, у листопаді заявила, що генеративний ШІ наразі лише доповнює робочі місця.

Джеймі Даймон, генеральний директор JPMorgan, у 2023 році сказав Bloomberg Television, що ШІ суттєво поліпшить якість життя працівників, навіть якщо деякі посади зникнуть. «Ваші діти доживуть до 100 років і не хворітимуть на рак завдяки технологіям. А працюватимуть вони, ймовірно, три з половиною дні на тиждень», — сказав Даймон.

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