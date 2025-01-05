OpenAI планує створити гуманоїдного робота з штучним інтелектом — Finance.ua
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OpenAI планує створити гуманоїдного робота з штучним інтелектом

Технології&Авто
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OpenAI планує створити гуманоїдного робота з штучним інтелектом
OpenAI планує створити гуманоїдного робота з штучним інтелектом
У 2021 році OpenAI відмовилася від амбіцій створити робота-гуманоїда зі штучним інтелектом і закрила відповідний підрозділ. Але тепер компанія Сема Альтмана, схоже, повертається до цього задуму.
OpenAI почала досліджувати створення власного гуманоїдного робота, повідомляє The Information з посиланням на власні джерела.
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Розробник ChatGPT уже деякий час бере участь у створенні таких роботів, але лише через фінансову підтримку зусиль інших компаній.
OpenAI, зокрема, інвестувала у стартапи Figure і 1X. Обидві компанії досягли значного прогресу у створенні гуманоїдних роботів.
Раніше Figure показала, як її робот з ШІ від OpenAI підтримує повноцінну розмову з людиною. 1X демонструвала автономну роботу кількох десятків її гуманоїдів Eve.
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Tesla, власник котрої Ілон Маска раніше був частиною команди OpenAI, також розробляє власного робота-гуманоїда, але поки демонстрації її роботів вражають тільки тоді, коли роботом керують як лялькою за допомогою телеоперації.
За матеріалами:
НВ
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