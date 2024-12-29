Безпілотні роботаксі Waymo вперше з’являться за межами США — Finance.ua

Безпілотні роботаксі Waymo вперше з’являться за межами США Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Безпілотні роботаксі Waymo вперше з’являться за межами США, www.cnet.com

Waymo почне тестувати свою технологію автономного транспортного засобу в Токіо на початку 2025 року, і це буде перший раз, коли роботаксі компанії Alphabet виїдуть на дороги загального користування за межами США, повідомляє TechCrunch.

Переїзд в Японію є частиною «дорожніх поїздок» Waymo, програми розвитку, яка включає доставку технології до різних міст і її тестування — причому в кожному місті будуть свої проблеми. У Токіо роботаксі Waymo зіткнеться з лівостороннім рухом та щільним міським середовищем.

Досі ці поїздки були зосереджені на дюжині міст США, як правило, для перевірки певних умов або середовищ, таких як дощ у Маямі або сильна спека в Долині Смерті в Каліфорнії. Компанія також тестувала свої автомобілі у Буффало, Вашингтоні, Лас-Вегасі та Сіетлі. Зазвичай Waymo починає з того, що привозить невеликий автопарк до міста, де людина вручну керує транспортним засобом та наносить на карту певні області. Зрештою автомобілі тестуватимуться в автономному режимі, спочатку з людиною-оператором за кермом.

Читайте також Amazon успішно протестувала кур’єри-безпілотники в Італії

Waymo заявила, що співпрацюватиме із додатком для виклику таксі GO та таксомоторною компанією Nihon Kotsu в межах своєї японської «дорожньої подорожі». Nihon Kotsu буде курирувати управління та обслуговування автомобілів Waymo, згідно з заявою компанії.

Спочатку водії Nihon Kotsu керуватимуть автомобілями вручну, щоб наносити на карту ключові райони японської столиці, включаючи Мінато, Сіндзюку, Сібуя, Тіода, Тюо, Сінагава та Кото. Waymo заявила, що працює з командою Nihon Kotsu, щоб навчити своїх співробітників керувати безпілотними автомобілями Jaguar I-Pace від Waymo.

Доповнення

Ця заява була зроблена лише через тиждень після того, як GM заявила, що скасує свою програму роботаксі Cruise, рішення, яке також поклало край планам із запуску безпілотного сервісу виклику таксі в Японії з партнером Honda. У жовтні 2023 року Honda, Cruise та GM оголосили про плани спільного запуску сервісу роботаксі в Токіо в 2026 році з використанням спеціально розробленого Cruise роботаксі під назвою The Origin.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.