У США створили першу державну школу, де викладатиме штучний інтелект — Finance.ua
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У США створили першу державну школу, де викладатиме штучний інтелект

Технології&Авто
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У США створили першу державну школу, де викладатиме штучний інтелект
У США створили першу державну школу, де викладатиме штучний інтелект
У штаті Арізона (США) розпочалася реєстрація до першої державної онлайн-школи Unbound Academy, в якій повністю навчатиме штучний інтелект. Вперше такий унікальний педагогічний підхід протестували у приватних школах у Техасі та Флориді.
Про новий тип викладання розповідає «Освіторія» з посиланням на Edweek.
Unbound Academy використовуватиме платформи: edtech, IXL та Khan Academy. Учні користуватимуться інтерактивними платформами на основі ШІ, які постійно підлаштовуються під їхній індивідуальний темп і стиль навчання.
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Засновники зазначають, що штучний інтелект адаптуватиметься до кожного учня: посилюючи навчання в тому, де школярі досягають успіхів, і пом’якшуючи, якщо студент не засвоює матеріал. Метою такого особистісного підходу є точно налаштована персоналізація: наприклад, щоб учень 5-го класу міг читати на рівні 8-го і водночас засвоювати математичну програму за 3-й клас.
Живі педагоги в цьому освітньому закладі виконуватимуть роль наставників, при цьому не викладаючи жодного предмету. Вчителі будуть «кваліфікованими гідами», які стежитимуть за прогресом кожного учня. А академічну програму викладатиме штучний інтелект.
Заняття триватимуть до двох годин на день. Решту часу учні витрачатимуть на «семінари з життєвих навичок»:
  • критичного мислення,
  • креативного вирішення проблем,
  • фінансової грамотності,
  • публічних виступів,
  • постановки цілей,
  • підприємництва.
Поки що онлайн-школа орієнтована на учнів від четвертого до восьмого класів. Згодом керівництво школи планує розширити програму, починаючи з дитячого садочку і до 3-го класу. У перший навчальний рік Unbound Academy планує зарахувати приблизно 200 учнів.
За матеріалами:
Zaxid.net
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