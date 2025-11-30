Названо 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок (фото) Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Названо 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок (фото), Фото: Audi e-tron

Вибір електромобіля для зимових поїздок є далеко не найпростішим завданням. У холодну погоду запас ходу повністю електричних моделей значно знижується, а керувати автомобілем стає набагато важче.

У BGR назвали 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок. За словами експертів, ці моделі здатні впоратися зі складними умовами експлуатації.

Audi e-tron

У виданні зазначили, що 2022 року компанія Audi перевірила, чи здатен її електрокросовер впоратися із суворою зимою. У дослідженні «Справляємося з норвезькою зимою» автовиробник розповів про 36-річну місцеву жительку Лізелотту Лунде, яка купила Audi e-tron 55 quattro.

Жінка поділилася, що ця модель пропонує багато корисних функцій, включно з системою нічного бачення і повним приводом Quattro.

Крім того, Лунде заявила, що Audi e-tron 55 quattro пропонує великий запас ходу, якого достатньо для зимових поїздок.

Співробітник Audi П’єр Вольтманн розповідав, що цей електрокросовер має інтелектуальну систему терморегулювання, яка дає змогу підтримувати інтер’єр і акумуляторну батарею в потрібному температурному режимі.

Tesla Model X

Фахівці рекомендують звернути увагу на Tesla Model X. Журналісти зазначили, що ця модель пропонує сучасні технології та підходить для поїздок засніженими дорогами завдяки повному приводу.

Також у виданні нагадали, що у Tesla Model X є пневматична підвіска, яка дає змогу регулювати висоту дорожнього просвіту.

Завдяки цьому електрокросовер може підніматися для їзди по глибокому снігу або нерозчищених зимових дорогах.

Крім того, у Tesla Model X великий запас ходу. У виданні зазначили, що під час випробувань модель зберегла приблизно 89% від заявленого запасу ходу за температури нижче нуля.

Hyundai Ioniq 5

У виданні розповіли, що Hyundai Ioniq 5 має 800-вольтову архітектуру, яка знижує струм за заданої потужності, зменшуючи резистивні втрати і покращуючи ефективність зарядки в холодних умовах.

Під час випробувань при температурі близько -6,6 градусів Цельсія повнопривідний Ioniq 5 зміг проїхати 314 кілометрів.

У виданні попередили, що швидкість зарядки Hyundai Ioniq 5 в холодну погоду може помітно знизитися. Проте, вже після досягнення оптимальної температури акумуляторної батареї вона стає швидшою.

Kia EV9

Великий електрокросовер Kia EV9 пропонується із зимовим пакетом, який робить поїздки взимку комфортнішими. Ця модель під час зимових випробувань проїхала 311 кілометрів з 80% заряду батареї, що є досить непоганим результатом.

Крім того, Kia EV9 отримав систему попереднього прогріву акумуляторної батареї до оптимального рівня. Ба більше, система повного приводу забезпечує хорошу стабільність на слизькій дорозі.

Polestar 2

У виданні запевнили, що Polestar 2 виділяється серед усіх конкурентів тим, наскільки добре він зберігає запас ходу в зимових умовах.

Згідно з тестом зимового запасу ходу, проведеним Канадською автомобільною асоціацією, ця модель за температури довкілля від -7 до -15 градусів за Цельсієм електромобіль втратив лише 14% від заявленого запасу ходу.

Також у виданні високо оцінили керованість Polestar 2. Ця модель пропонується з повним приводом, який забезпечує відмінну стабільність навіть взимку.

УНІАН За матеріалами:

