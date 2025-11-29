50 найкращих компактних автомобілів з пробігом
Великі кросовери залишаються дуже популярними в багатьох країнах світу. Проте, деякі водії віддають перевагу компактним моделям, які відмінно підходять для міських поїздок.
В Autocar назвали 50 найкращих компактних автомобілів з пробігом. Експерти заявили, що ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
До рейтингу увійшли хетчбеки, мініатюрні моделі, електромобілі, універсали, компактні кросовери, позашляховики, мінівени і кабріолети.
Це допоможе водіям підібрати оптимальний автомобіль під себе.
50 найкращих компактних автомобілів з пробігом:
- Ford Fiesta (з 2017 по 2024 рік)
- Seat Ibiza (з 2017 року — наш час)
- Toyota Yaris (з 2011 по 2020 рік)
- Renault Clio (з 2019 року — наш час)
- Peugeot 208 (з 2019 року — наш час)
- Suzuki Swift (з 2017 по 2024 рік)
- Kia Rio (з 2017 по 2023 рік)
- Skoda Fabia (з 2015 по 2021 рік)
- Volkswagen Polo (з 2009 по 2017 рік)
- Dacia Sandero (з 2021 року — наш час)
- Hyundai i10 (з 2020 року — наш час)
- Volkswagen Up (з 2012 по 2023 рік)
- Suzuki Ignis (з 2016 по 2025 рік)
- Kia Picanto (з 2017 року — наш час)
- Toyota Aygo X (з 2022 року — наш час)
- Smart ForTwo (з 2014 по 2024 рік)
- Renault Twizy (з 2012 по 2021 рік)
- Citroën Ami (з 2022 року — наш час)
- Peugeot e-208 (з 2019 року — наш час)
- Vauxhall/Opel Corsa Electric (з 2020 року — наш час)
- Fiat 500e (з 2020 року — наш час)
- Renault Zoe (з 2013 по 2024 рік)
- Skoda Citigo-e (з 2019 по 2022 рік)
- Honda e (з 2020 по 2023 рік)
- Mini Clubman (з 2015 по 2024 рік)
- Seat Ibiza ST Estate (з 2008 по 2016 рік)
- Skoda Fabia Estate (з 2015 по 2021 рік)
- Ford Fiesta ST (з 2018 по 2024 рік)
- Volkswagen Up GTI (з 2017 по 2023 рік)
- Mini Cooper S (з 2013 по 2023 рік)
- Suzuki Swift Sport (з 2018 по 2024 рік)
- Volkswagen Polo GTI (з 2018 року — наш час)
- Dacia Sandero Stepway (з 2021 року — наш час)
- Ford Puma (з 2019 року — наш час)
- Renault Captur (з 2020 року — наш час)
- Seat Arona (з 2018 року — наш час)
- Skoda Kamiq (з 2019 року — наш час)
- Suzuki Jimny (з 1998 по 2018 рік)
- Fiat Panda Cross 4×4 (з 2014 по 2020 рік)
- Suzuki Ignis Allgrip (з 2016 по 2024 рік)
- Vauxhall/Opel Meriva (з 2010 по 2017 рік)
- Citroën C3 Picasso (з 2009 по 2017 рік)
- Honda Jazz (з 2020 року — наш час)
- Ford B-Max (з 2012 по 2017 рік)
- Mini Convertible (з 2016 по 2024 рік)
- Vauxhall/Opel Tigra (з 2004 по 2009 рік)
- Fiat 500C (з 2009 по 2024 рік)
- Ford Fiesta ST (з 2013 по 2017 рік)
- Ford Puma (з 1997 по 2001 рік)
- Audi A2 (з 2000 по 2005 рік)
Поділитися новиною
Також за темою
50 найкращих компактних автомобілів з пробігом
Молодь дедалі частіше відмовляється від генеративного ШІ
Uber переходить на роботизовану доставку в Європі
У яких європейських країнах купують найбільше електромобілів
Консалтингова фірма McKinsey скорочує близько 200 технічних посад через ШІ
Samsung розробила NAND‑пам'ять, яка споживає на 96% менше енергії