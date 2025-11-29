50 найкращих компактних автомобілів з пробігом Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

50 найкращих компактних автомобілів з пробігом

Великі кросовери залишаються дуже популярними в багатьох країнах світу. Проте, деякі водії віддають перевагу компактним моделям, які відмінно підходять для міських поїздок.

В Autocar назвали 50 найкращих компактних автомобілів з пробігом. Експерти заявили, що ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

До рейтингу увійшли хетчбеки, мініатюрні моделі, електромобілі, універсали, компактні кросовери, позашляховики, мінівени і кабріолети.

Це допоможе водіям підібрати оптимальний автомобіль під себе.

50 найкращих компактних автомобілів з пробігом:

Ford Fiesta (з 2017 по 2024 рік) Seat Ibiza (з 2017 року — наш час) Toyota Yaris (з 2011 по 2020 рік) Renault Clio (з 2019 року — наш час) Peugeot 208 (з 2019 року — наш час) Suzuki Swift (з 2017 по 2024 рік) Kia Rio (з 2017 по 2023 рік) Skoda Fabia (з 2015 по 2021 рік) Volkswagen Polo (з 2009 по 2017 рік) Dacia Sandero (з 2021 року — наш час) Hyundai i10 (з 2020 року — наш час) Volkswagen Up (з 2012 по 2023 рік) Suzuki Ignis (з 2016 по 2025 рік) Kia Picanto (з 2017 року — наш час) Toyota Aygo X (з 2022 року — наш час) Smart ForTwo (з 2014 по 2024 рік) Renault Twizy (з 2012 по 2021 рік) Citroën Ami (з 2022 року — наш час) Peugeot e-208 (з 2019 року — наш час) Vauxhall/Opel Corsa Electric (з 2020 року — наш час) Fiat 500e (з 2020 року — наш час) Renault Zoe (з 2013 по 2024 рік) Skoda Citigo-e (з 2019 по 2022 рік) Honda e (з 2020 по 2023 рік) Mini Clubman (з 2015 по 2024 рік) Seat Ibiza ST Estate (з 2008 по 2016 рік) Skoda Fabia Estate (з 2015 по 2021 рік) Ford Fiesta ST (з 2018 по 2024 рік) Volkswagen Up GTI (з 2017 по 2023 рік) Mini Cooper S (з 2013 по 2023 рік) Suzuki Swift Sport (з 2018 по 2024 рік) Volkswagen Polo GTI (з 2018 року — наш час) Dacia Sandero Stepway (з 2021 року — наш час) Ford Puma (з 2019 року — наш час) Renault Captur (з 2020 року — наш час) Seat Arona (з 2018 року — наш час) Skoda Kamiq (з 2019 року — наш час) Suzuki Jimny (з 1998 по 2018 рік) Fiat Panda Cross 4×4 (з 2014 по 2020 рік) Suzuki Ignis Allgrip (з 2016 по 2024 рік) Vauxhall/Opel Meriva (з 2010 по 2017 рік) Citroën C3 Picasso (з 2009 по 2017 рік) Honda Jazz (з 2020 року — наш час) Ford B-Max (з 2012 по 2017 рік) Mini Convertible (з 2016 по 2024 рік) Vauxhall/Opel Tigra (з 2004 по 2009 рік) Fiat 500C (з 2009 по 2024 рік) Ford Fiesta ST (з 2013 по 2017 рік) Ford Puma (з 1997 по 2001 рік) Audi A2 (з 2000 по 2005 рік)

