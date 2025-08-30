Nvidia долучиться до розробки наступника японського суперкомп’ютера — Finance.ua

Nvidia долучиться до розробки наступника японського суперкомп’ютера
Американська компанія Nvidia приєднається до японської Fujitsu Ltd. та Інституту фізико-хімічних досліджень Riken для спільної розробки наступника суперкомп’ютера «Фугаку» (Fugaku).
Про це повідомляє Kyodo News.
За даними видання, Fujitsu Ltd., Riken та Nvidia очікують, що FugakuNEXT стане світовим лідером за потужністю та можливостями.
Розробники планують розпочати його експлуатацію приблизно у 2030 році, а Nvidia візьме на себе відповідальність за графічні процесори (GPU), що забезпечать швидкі обчислення для задач штучного інтелекту.
«FugakuNEXT буде не просто інструментом для обчислень, а справжнім двигуном наступної хвилі наукових проривів», — заявив на пресконференції в Токіо Іен Бак, віцепрезидент з високопродуктивних обчислень Nvidia.
Очікується, що нова модель суперкомп’ютера сприятиме розвитку таких галузей, як розробка ліків, автомобільний дизайн та боротьба зі зміною клімату.
Використовуючи центральні процесори Fujitsu (CPU), нова модель, як очікується, буде у п’ять-десять разів потужнішою за свого попередника і зможе виконувати до 1 секстильйона обчислень на секунду для розробки додатків зі штучним інтелектом.
Зазначається, що попередній Fugaku, названий на честь альтернативного слова для гори Фудзі, посів перше місце у рейтингу 500 найпотужніших суперкомп’ютерів за швидкістю обчислень у 2020 році, але втратив цю позицію у 2022 році.
У червні він перебував на сьомому місці цього рейтингу.
FugakuNEXT буде розташований у місті Кобе, на заході Японії — там само, де і його попередник.
