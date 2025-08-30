Nvidia долучиться до розробки наступника японського суперкомп’ютера — Finance.ua

Nvidia долучиться до розробки наступника японського суперкомп’ютера Сьогодні 23:08 — Фондовий ринок

Nvidia долучиться до розробки наступника японського суперкомп’ютера

Американська компанія Nvidia приєднається до японської Fujitsu Ltd. та Інституту фізико-хімічних досліджень Riken для спільної розробки наступника суперкомп’ютера «Фугаку» (Fugaku).

Про це повідомляє Kyodo News

Читайте також Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю

За даними видання, Fujitsu Ltd., Riken та Nvidia очікують, що FugakuNEXT стане світовим лідером за потужністю та можливостями.

Розробники планують розпочати його експлуатацію приблизно у 2030 році, а Nvidia візьме на себе відповідальність за графічні процесори (GPU), що забезпечать швидкі обчислення для задач штучного інтелекту.

Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!

«FugakuNEXT буде не просто інструментом для обчислень, а справжнім двигуном наступної хвилі наукових проривів», — заявив на пресконференції в Токіо Іен Бак, віцепрезидент з високопродуктивних обчислень Nvidia.

Очікується, що нова модель суперкомп’ютера сприятиме розвитку таких галузей, як розробка ліків, автомобільний дизайн та боротьба зі зміною клімату.

Читайте також Nvidia постала перед викликами у постачанні AI-чипів до Китаю

Використовуючи центральні процесори Fujitsu (CPU), нова модель, як очікується, буде у п’ять-десять разів потужнішою за свого попередника і зможе виконувати до 1 секстильйона обчислень на секунду для розробки додатків зі штучним інтелектом.

Зазначається, що попередній Fugaku, названий на честь альтернативного слова для гори Фудзі, посів перше місце у рейтингу 500 найпотужніших суперкомп’ютерів за швидкістю обчислень у 2020 році, але втратив цю позицію у 2022 році.

У червні він перебував на сьомому місці цього рейтингу.

FugakuNEXT буде розташований у місті Кобе, на заході Японії — там само, де і його попередник.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.