Керівники фінансових установ прогнозують погіршення стану сектору в найближчі пів року

Опитування у листопаді 2025 року показало певне погіршення оцінок поточного стану та стійкості фінансового сектору до значних викликів. Загалом респонденти й надалі вважали стан сектору добрим або дуже добрим, хоча частка тих, хто очікує його погіршення у найближчі шість місяців, зросла. Стійкість фінансового сектору до серйозних негативних подій переважно оцінили як середню або високу. Водночас уперше з 2022 року з’явилися респонденти, які вважають цю стійкість дуже низькою.
Про це свідчать результати Опитування про системні ризики фінансового сектору за листопад 2025 року.
Війна з росією залишилася головним джерелом системних ризиків. На друге місце серед загроз вийшов ризик загального рівня корупції. До п’ятірки найбільших ризиків також увійшли діяльність правоохоронних органів і судової системи, якість людського капіталу, а також шахрайство та кібернетичні загрози. Послабилися позиції ризиків інфляції та захисту прав кредиторів і інвесторів.

Погіршення оцінки поточного стану сектору

За останні шість місяців дещо погіршилася оцінка поточного стану фінансового сектору керівниками найбільших банків та небанківських фінансових установ України. Баланс відповідей знизився на 5 в. п. до 21%, що відповідає рівню 2024 року.
Понад половина опитаних назвали стан сектору задовільним. У листопаді частка керівників, які вважали стан фінансового сектору добрим або дуже добрим, була дещо меншою, ніж у травні.
Таблиця: НБУ
Таблиця: НБУ

Очікування керівників

Понад половина опитаних не очікують змін і в найближчі шість місяців. Водночас удвічі збільшилася частка керівників, які прогнозують погіршення ситуації. Їхня частка зросла з 15% у травні до 32% у листопаді.

Оцінка рівня ризиків

Респонденти не змінили середню оцінку загального рівня ризику у фінансовому секторі. Він залишився помірно високим. Половина фінансових установ вважали загальний рівень ризику середнім, ще 35% назвали його високим. Частка тих, хто вважав ризик низьким, дещо зменшилася.

Стійкість до негативних подій

З листопада 2022 року більшість учасників опитування оцінюють стійкість фінансового сектору до значних негативних подій як середню або високу. У листопадовому опитуванні вперше з 2022 року з’явилися респонденти, які оцінили стійкість сектору як дуже низьку. Водночас цього разу ніхто не вважав її дуже високою.

Структура системних ризиків

Війна з росією і далі залишається основним джерелом системних ризиків. Ризик корупції помітно підвищився у рейтингу за останні шість місяців. Він піднявся на 4 позиції та посів друге місце серед загроз. Третє місце посів ризик, пов’язаний із діяльністю правоохоронних органів і судової системи, який піднявся на 1 позицію.
У п’ятірці загроз також залишилися ризики якості людського капіталу, які опустилися на 1 позицію, та ризики шахрайства і кібернетичних загроз, які знизилися на 3 позиції.
За оцінками респондентів, найбільше зменшилася роль ризиків поточної та очікуваної інфляції.
Ризики банкрутств, цін на нерухомість та доступу до фондування опинилися наприкінці переліку за важливістю.
Банки України
