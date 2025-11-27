АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото) Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото)

Агентство з розшуку та менеджменту корупційних активів виставило на продаж гірськолижний курорт Пилипець та великий масив землі на полонині Боржава на Закарпатті.

Про це пише zaxid.net

Історія

Раніше ці об’єкти були конфісковані судом у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим.

За рекреаційні об’єкти та землю АРМА планує вторгувати щонайменше 347 млн грн.

Це не перша спроба держави продати націоналізовані землю та курорт, призначені у 2024−2025 рр. аукціони були скасовані через відсутність учасників.

Раніше АРМА планувало отримати від продажу 1,67 млрд грн, нині ж ціна впала до 347 млн грн.

Активи, що їх продає агенція, на платформі «Prozzoro Продажі» розподілені на три окремі лоти.

Перший — це 245 земельних ділянок, що розташовані у Мукачівському районі (Воловецька громада, село Гукливий) та одна ділянка Хустському районі (Пилипецька громада, с. Пилипець) Закарпатської області.

Як йдеться в описі лоту, на продаж є згода власників землі, компаній «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Інвест» та «Боржава Ленд». Стартова вартість — 176,59 млн грн. Торги заплановані на 2 грудня.

Другий лот — гірськолижний курорт «Пилипець» з канатною дорогою і землею. Загалом це 208 ділянок у Хустському та Свалявському районах, також нижня та верхня станція гірськолижного витягу. з канатною дорогою і землею. Загалом це 208 ділянок у Хустському та Свалявському районах, також нижня та верхня станція гірськолижного витягу.

Стартова вартість — 150,4 млн грн, аукціон також призначений на 2 грудня.

Третій лот — 41 земельна ділянка ТзОВ «Таурус Інвест», що розташовані у Мукачівському (Воловецька громада) та Хустському (Пилипецька громада) районах. Торги — 2 грудня, початкова ціна становить 20,9 млн грн.

