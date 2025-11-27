0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото)

Фондовий ринок
49
АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото)
АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото)
Агентство з розшуку та менеджменту корупційних активів виставило на продаж гірськолижний курорт Пилипець та великий масив землі на полонині Боржава на Закарпатті.
Про це пише zaxid.net.

Історія

Раніше ці об’єкти були конфісковані судом у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича, чинним депутатом Закарпатської обласної ради Владиславом Каськівим.
За рекреаційні об’єкти та землю АРМА планує вторгувати щонайменше 347 млн грн.
Це не перша спроба держави продати націоналізовані землю та курорт, призначені у 2024−2025 рр. аукціони були скасовані через відсутність учасників.
АРМА продає курорт у Пилипці і землю на Боржаві (фото)
Раніше АРМА планувало отримати від продажу 1,67 млрд грн, нині ж ціна впала до 347 млн грн.
Активи, що їх продає агенція, на платформі «Prozzoro Продажі» розподілені на три окремі лоти.
Перший — це 245 земельних ділянок, що розташовані у Мукачівському районі (Воловецька громада, село Гукливий) та одна ділянка Хустському районі (Пилипецька громада, с. Пилипець) Закарпатської області.
Як йдеться в описі лоту, на продаж є згода власників землі, компаній «Боржава Девелопмент», «Думка», «Боржава Інвест» та «Боржава Ленд». Стартова вартість — 176,59 млн грн. Торги заплановані на 2 грудня.
Другий лот — гірськолижний курорт «Пилипець» з канатною дорогою і землею. Загалом це 208 ділянок у Хустському та Свалявському районах, також нижня та верхня станція гірськолижного витягу.
Стартова вартість — 150,4 млн грн, аукціон також призначений на 2 грудня.
Третій лот — 41 земельна ділянка ТзОВ «Таурус Інвест», що розташовані у Мукачівському (Воловецька громада) та Хустському (Пилипецька громада) районах. Торги — 2 грудня, початкова ціна становить 20,9 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems