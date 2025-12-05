Apple назвала топ застосунків 2025 року
Apple оголосила переможців App Store Awards 2025, які задали тон року. Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Apple назвала застосунки й ігри, які цього року отримали відзнаки App Store Awards 2025.
Нагороди охопили всі платформи Apple — від iPhone й iPad до Mac та Apple Vision Pro. Компанія відзначила продукти не лише за технологічні інновації, а й за культурний вплив: активне використання ШІ, імерсивного відео та за дизайн, який реально змінює сценарії взаємодії із застосунками.
Застосунки року
- iPhone: Tiimo — візуальний планувальник із ШІ для структурування щоденних завдань і цілей.
- iPad: Detail — набір ШІ-інструментів для відеомонтажу, орієнтований як на початківців, так і на професійних креаторів.
- Mac: Essayist — застосунок для форматування академічних робіт з інтегрованими ШІ-функціями для оптимізації процесу написання.
- Apple Vision Pro: Explore POV — контент-платформа з іммерсивним відео, що дозволяє переглядати локації у форматі Apple Immersive Video.
- Apple Watch: Strava — фітнес-платформа з елементами соціальної взаємодії та відстеженням активностей у реальному часі.
- Apple TV: HBO Max — стримінговий сервіс із підтримкою американської мови жестів та розширеним каталогом контенту.
Ігри року
- iPhone: Pokémon TCG Pocket — мобільна адаптація карткових баталій у всесвіті Pokémon.
- iPad: DREDGE — наративна інді-гра з елементами дослідження та містики.
- Mac: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — повне видання рольової гри у відкритому науково-фантастичному світі.
- Apple Vision Pro: Porta Nubi — головоломка, адаптована під просторову взаємодію у змішаній реальності.
- Apple Arcade: WHAT THE CLASH? — аркадна мультиплеєрна гра з серією мінізмагань.
Переможці за культурний внесок:
Apple також відзначила шість продуктів за соціальний та культурний внесок — розвиток доступності, інклюзії та нових форм взаємодії з контентом.
- Art of Fauna — головоломки з ілюстраціями дикої природи з акцентом на доступний дизайн.
- Chants of Sennaar — пригодницька гра, що досліджує тему мови та комунікації.
- despelote — наративна гра про ідентичність і колективний досвід, побудована навколо футболу.
- Be My Eyes — платформа, що поєднує ШІ та волонтерську допомогу для людей із порушенням зору.
- Focus Friend by Hank Green — застосунок для підвищення концентрації через гейміфіковані фокус-сесії.
- StoryGraph — книжкова соціальна платформа з фокусом на персоналізацію та різноманіття авторів.
