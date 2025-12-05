0 800 307 555
Netflix купує Warner Bros. та HBO Max

Фондовий ринок
81
Netflix готується до найбільшої угоди в історії Голлівуду. Компанія домовилася про купівлю активів Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд з урахуванням боргу). Якщо регулятори дадуть «зелене світло», ринок отримає нового медіагіганта світового масштабу.
Про це пише NBC News.

Які бренди отримає Netflix

Разом із Warner Bros. Netflix отримає контроль над HBO, платформою HBO Max і культовими франшизами — від «Гаррі Поттера» до всесвіту DC, «Гри престолів», «Дюни» та «Барбі».
Це суттєво посилює бібліотеку контенту компанії, яка вже має понад 300 млн платних підписників у більш ніж 190 країнах.

Фінансові деталі угоди

Угода передбачає оплату готівкою та акціями. Warner Bros. Discovery оцінили у $82,7 млрд за вартістю підприємства та $72 млрд — за вартістю власного капіталу з урахуванням боргів.
Для закриття грошової частини угоди Netflix планує залучити перехідний кредит у $59 млрд.
При цьому лише за стрімінгові підрозділи Warner та HBO Netflix фактично платить $72 млрд — більше, ніж уся поточна ринкова капіталізація компанії, яка напередодні становила близько $60 млрд.

Чому Warner Bros. пішла на продаж

Warner Bros. Discovery останніми роками перебувала під тиском боргів і слабкого зростання стрімінгового напряму. Компанія офіційно виставила себе на продаж восени, а серед потенційних покупців називали Paramount, Skydance та Comcast.

Що далі

Попереду — перевірка угоди федеральними регуляторами. Якщо її схвалять, Netflix отримає не лише потужну бібліотеку контенту, а й прямий контроль над одними з найвпливовіших брендів у світовій кіноіндустрії.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
