Effie Awards Ukraine 2025: ПУМБ отримав рекордний результат

Effie Awards — ключова нагорода в маркетингу, що оцінює стратегію, креатив і доведену ефективність. Історія конкурсу почалася ще з 1968 року та сьогодні Effie відзначає ефективність рекламних кампаній у 50+ країнах світу.

На цьогорічній премії Effie Awards Ukraine ПУМБ отримав одразу 4 нагороди за видатні маркетингові кампанії року. Зокрема банк увійшов до шорт листів 9 різних категорій, а маркетинг команда ПУМБ посіла 2 місце в рейтингу найкращих команд України у своїй галузі. В номінаціях премії було представлено 93 категорії — 40 індустріальних та 53 спеціальні. До складу журі увійшло 290 рекламно-комунікаційної індустрії з України та світу.

Нагороди ПУМБ на Effie Awards Ukraine:

Срібло — рекламна кампанія «Банк. Тільки вигідний»

У категорії, де конкуренція максимальна, ПУМБ переосмислив роль банку в житті людей. Чесне позиціонування — «у вас є кілька банків, та ми й не проти, бо тарифи у ПУМБ все одно вигідніше» — стало проривом, який:

уперше привів бренд у ТОП-3 банків за top-of-mind,

підняв атрибути «вигідний» та «зручний застосунок» на понад 20%,

забезпечив +29% нових карток за три місяці.

Цей кейс показує: прозора комунікація й реальна вигода перемагають у перенасиченому ринку.

Кампанія розроблена та реалізована маркетингом ПУМБ спільно з Banda agency та Netpeak.

Срібло — платформа Жити на зустріч: «Як ми країну ветеранів робимо країною для ветеранів»

Платформа інтеграції ветеранів та ветеранок «Жити на зустріч» — один із найважливіших соціальних проєктів для людей, які захищали країну та повертаються до мирного життя. Банк створив ефективну платформу для цього, запропонувавши фінансову освіту, гранти та інструменти для власної справи та підтримки ветеранів.

понад 130 000 учасників,

37,6 млн контактів медійного охоплення,

масштабування на рівні держави — через Мінреінтеграції та місцеві адміністрації. Цей проєкт вирішує не маркетингове, а національне завдання.

Проєкт розроблений маркетингом ПУМБ спільно з Adsapience.

Бронза — фотопроєкт для Playboy «Краса зі шрамом»

Фотопроєкт про жінок, яких війна змінила зовні, але не зламала. ПУМБ та Playboy Україна показали красу жіночої сили, стійкості й прийняття себе. Результат — 229,5 млн органічних контактів, без рекламних витрат. кейс створив соціальну розмову про тих, хто часто залишається поза увагою.

Загалом цей неймовірний проєкт отримав увагу не тільки в Україні, а й потрапив на шпальти топових світових та національних видань.

Проєкт розроблен маркетингом ПУМБ спільно з Adsapience.

Бронза — інтеграція у застосунок банку та SMM кампанія «Пінаколада року»

ПУМБ зробив сміливий хід — використавши контексту історії про борг довжиною в десятки років, з якого банк створив емоційний ритуал у застосунку ПУМБ, що змінює ставлення до погашення кредитів.

Банк отримав у соцмережах:

понад 4 млн охоплення,

131 тис. шерів,

рекордні 98% позитивних коментарів,

залучення через earned media на рівні національних брендів. Це кейс про те, як креатив може зламати давні бар’єри поведінки.

Кампанія розроблена маркетингом ПУМБ спільно з Havas digital.

«Effie — це про те, наскільки сильна ваша ідея. Чи здатна вона змінити щось у людині: споживацьку поведінку, сприйняття бренду чи навіть суспільні процеси. Наші відомі проєкти 2025 року про чесну комунікацію банку, про нове ставлення до кредитів, про підтримку ветеранів і про гідність жінок, яких змінила війна. І я пишаюся тим, що саме такі історії отримують всеукраїнське визнання», — зазначає Ксенія Сікорська, маркетинг директорка ПУМБ.

Визнання Effie вкотре підкреслює, що ПУМБ більше, ніж банк.

