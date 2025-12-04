Витік розкрив кольори та характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra Сьогодні 01:42 — Фондовий ринок

Свіжий витік від блогера @i Bing Universe розкрив можливі кольори майбутнього Samsung Galaxy S26 Ultra: користувачам запропонують чорний, білий, сріблястий та фіолетовий варіанти, причому фіолетовий стане фірмовим кольором лінійки. Інсайдери також поділилися іншими деталями про новинки.

Galaxy S26 Ultra отримає акумулятор ємністю 5200 мА·год і швидку зарядку потужністю 60 Вт, а сам смартфон стане легшим за попередні моделі. Зовнішній вигляд пристроїв вже з’явився на рендерах: всі три моделі серії S26 будуть оснащені вбудованими магнітами. Розміри новинок розподілилися так: базовий S26 — 6,3 дюйма, 149,4×71,5×6,9 мм; S26+ - 6,7 дюйма, 158,4×75,8×7,3 мм; S26 Ultra — 6,9 дюйма, 163,6×78,1×7,9 мм.

Що стосується «начинки», стандартні S26 та S26+ комплектуватимуться як чіпами Exynos, так і Snapdragon, залежно від регіону. Топовий S26 Ultra отримає лише Snapdragon 8 п’ятого покоління у версії Extreme, а для Південної Кореї, Китаю та низки інших країн Samsung обере процесори Exynos 2600.

Таким чином, серія Galaxy S26 обіцяє оновлений дизайн, нові кольори, збільшену батарею, потужні процесори та полегшений корпус. Офіційна інформація з’явиться ближче до анонсу, але вже зараз зрозуміло, що Samsung готує серйозне оновлення флагманської лінійки.

