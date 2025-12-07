Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі Сьогодні 22:19 — Фондовий ринок

Доходи світових виробників зброї досягли рекордного рівня на тлі війн в Україні та Газі

Світові доходи від продажу зброї різко зросли у 2024 році, оскільки попит був підвищений на тлі війн в Україні та Газі, глобальною та регіональною геополітичною напруженістю, а також дедалі вищими військовими витратами.

Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Вперше з 2018 року всі п’ять найбільших збройових компаній збільшили свої доходи від продажу зброї.

Доходи від продажу зброї та військових послуг 100 найбільшими компаніями-виробниками зброї зросли на 5,9% у 2024 році, досягнувши рекордних 679 мільярдів доларів — згідно з новими даними, опублікованими SIPRI 1 грудня.

Хоча основна частина глобального зростання була завдяки ​​компаніям, що базуються в Європі та Сполучених Штатах, зростання за рік, як повідомляється, спостерігалося у всіх регіонах світу, представлених у топ-100.

Єдиним винятком була Азія та Океанія, де проблеми в китайській збройовій промисловості знизили загальний показник по регіону.

Зростання доходів та нових замовлень спонукало багато збройових компаній розширити виробничі лінії, збільшити потужності, створити нові дочірні компанії або здійснити придбання, ідеться у звіті.

Минулого року світові доходи від продажу озброєнь досягли найвищого рівня, зафіксованого SIPRI, оскільки виробники скористалися високим попитом. Хоча компанії нарощують свої виробничі потужності, вони все ще стикаються з низкою проблем, які можуть вплинути на витрати та графіки поставок — сказав Лоренцо Скарацато, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI.

