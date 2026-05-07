Флагманська функція Galaxy S26 може з’явитися в старих смартфонах
Samsung готує розширення доступності однієї з камерних функцій, яка раніше була ексклюзивом нових флагманів серії Samsung Galaxy S26. Йдеться про режим Horizontal Lock, який, за даними інсайдерів, можуть перенести й на старіші пристрої.
За інформацією інсайдера Tarun Vats, компанія також розглядає можливість додати інші покращення для попередніх моделей. Серед них називають вдосконалене сканування документів і режим Super Steady, який відповідає за більш стабільну зйомку відео під час руху.
Horizontal Lock дозволяє фіксувати горизонт у кадрі, завдяки чому відео залишається вирівняним навіть при різких поворотах камери або зйомці в русі. Фактично це створює ефект додаткової стабілізації, яка допомагає уникати «заваленого горизонту» у складних умовах зйомки.
За даними спільноти Samsung, робота над впровадженням уже перебуває на підготовчій стадії, а точні терміни оновлення оголосять пізніше. Раніше той самий інсайдер неодноразово публікував точні витоки щодо релізів бета-версій One UI та запусків нових моделей Galaxy, що підсилює інтерес до цієї інформації, хоча офіційного підтвердження всіх деталей поки що немає.
