0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Флагманська функція Galaxy S26 може з’явитися в старих смартфонах

Фондовий ринок
15
Samsung готує розширення доступності однієї з камерних функцій, яка раніше була ексклюзивом нових флагманів серії Samsung Galaxy S26. Йдеться про режим Horizontal Lock, який, за даними інсайдерів, можуть перенести й на старіші пристрої.
За інформацією інсайдера Tarun Vats, компанія також розглядає можливість додати інші покращення для попередніх моделей. Серед них називають вдосконалене сканування документів і режим Super Steady, який відповідає за більш стабільну зйомку відео під час руху.
Horizontal Lock дозволяє фіксувати горизонт у кадрі, завдяки чому відео залишається вирівняним навіть при різких поворотах камери або зйомці в русі. Фактично це створює ефект додаткової стабілізації, яка допомагає уникати «заваленого горизонту» у складних умовах зйомки.
За даними спільноти Samsung, робота над впровадженням уже перебуває на підготовчій стадії, а точні терміни оновлення оголосять пізніше. Раніше той самий інсайдер неодноразово публікував точні витоки щодо релізів бета-версій One UI та запусків нових моделей Galaxy, що підсилює інтерес до цієї інформації, хоча офіційного підтвердження всіх деталей поки що немає.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems