Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Конкорд»

Ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5 травня 2026 року завершив ліквідацію АТ «АКБ «Конкорд».
Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Банк офіційно припинив діяльність

Відповідно до частини третьої статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 5 травня 2026 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесли запис про державну реєстрацію припинення АТ «АКБ «Конкорд» як юридичної особи.
У зв’язку з цим ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк — ліквідованим.
Також припинено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «АКБ «Конкорд».
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року через систематичні порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, однак це рішення було оскаржене в судовому порядку.
Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не впливає на стабільність банківського сектору України. У Нацбанку тоді повідомили:
  • фінансова установа не забезпечувала функціонування належної системи управління ризиками;
  • не надавала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду;
  • неналежно виконувала обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи у сфері фінмоніторингу.
Верховний Суд 30 липня 2025 року розглянув касаційні скарги Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк „Конкорд“». Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, якими було визнано протиправним та скасовано рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ „Конкорд“».
Альона Лістунова
