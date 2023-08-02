Нацбанк ліквідував банк «Конкорд» — Finance.ua

Нацбанк ліквідував банк «Конкорд»
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії в банку «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
У Нацбанку зазначили, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Причини
Рішення ухвалили у зв’язку із систематичним порушенням банком «Конкорд» вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, пояснили в НБУ.
В Нацбанку кажуть, що:
- фінансова установа не забезпечувала функціонування належної системи управління ризиками;
- не надавала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду;
- неналежно виконувала обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи у сфері фінмоніторингу.
Крім того, упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері протидії легалізації злочинних коштів за вчинені порушення накладав на банк штраф в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.
Що із грошима вкладників банку
Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування у повному розмірі вкладу, зокрема відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.
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