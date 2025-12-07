Instagram повертає своїх співробітників в офіси з наступного року Сьогодні 02:08 — Фондовий ринок

Instagram повертає своїх співробітників в офіси з наступного року

Instagram у 2026 році відмовиться від гібридного графіка й поверне штат до повного офісного формату. З 2 лютого працівники із закріпленими робочими місцями мають працювати в офісах п’ять днів на тиждень.

Про це повідомляє Engadget із посиланням на внутрішній лист Адама Моссері.

Чому Instagram відмовляється від віддаленого формату роботи

Нові правила стосуються насамперед співробітників у США. Керівник Instagram заявив, що компанії «потрібно еволюціонувати» й попередив, що 2026 рік «буде складним».

Формально можливість віддаленої роботи зберігається, але працівникам пропонують користуватися нею лише «коли потрібно» та «залучати здоровий глузд» щодо того, коли залишатися вдома.

Після пандемії багато технологічних компаній перейшли на гібридні моделі, поєднуючи кілька днів в офісі з дистанційною роботою. Однак останніми роками тренд зміщується в бік жорсткіших правил.

Материнська компанія Meta у 2023 році зобов’язала працівників проводити в офісі щонайменше три дні на тиждень, пояснюючи це потребою в кращій взаємодії команд і швидшому ухваленні рішень.

Моссері в листі визнав, що повернення до повного офісу може бути непопулярним, і анонсував зміни, які мають зробити роботу менш бюрократичною.

Instagram скоротить кількість регулярних зустрічей: повторювані мітинги автоматично скасовуватимуть кожні шість місяців, якщо їх не визнають критично необхідними.

Команда має рідше готувати презентаційні «деки» й частіше показувати живі прототипи продуктів, а процес ухвалення рішень обіцяють пришвидшити.

На тлі скорочень у технологічній галузі й перегляду витрат офісна присутність стає для роботодавців інструментом контролю й консолідації команд.

Водночас для працівників повернення до повного офісного графіка сприймається як крок назад порівняно з «постковідною» гнучкістю, і нова політика Instagram може посилити дискусії про баланс між інтересами компаній та очікуваннями ІТ-спеціалістів.

