Amazon скорочує 700 працівників

Amazon звільнила 700 співробітників у Нью-Йорку в межах глобального скорочення, яке стосуватиметься приблизно 30 000 корпоративних посад.

Про це повідомляє New York Post.

У жовтні стало відомо про те, що Amazon планує скоротити до 30 000 корпоративних працівників по всьому світу — це близько 9% її офісного штату. Згідно з урядовими документами штату Нью-Йорк, лише у цьому місті компанія звільнила понад 700 співробітників, зокрема 660 у жовтні.

Amazon уточнила, що звільнення стосуються лише корпоративного персоналу — співробітників складів і служб доставки вони не зачепили. У компанії пояснили, що мета масштабного скорочення — зменшення бюрократії, усунення зайвих управлінських рівнів і перерозподіл ресурсів на найважливіші напрями бізнесу.

Це уже не перше глобальне скорочення:

У 2022 році скоротили 27 000 співробітників.

У 2023 році звільнення торкнулися понад 18 000 працівників.

У 2024 році компанія звільнила понад 13 000 співробітників.

