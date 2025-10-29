Amazon скоротить близько 30 тисяч посад — Reuters 29.10.2025, 00:39 — Світ

Amazon скоротить близько 30 тисяч посад — Reuters

Американська технологічна компанія Amazon планує скоротити до 30 тисяч корпоративних робочих місць. Так вона компенсує розширення штату під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомили для Reuters три обізнані співрозмовники.

Скорочення почалися вже з вівторка, 28 жовтня. 30 тисяч штатних посад — невелика частка від загальної кількості співробітників Amazon у 1,55 мільйона, але це майже 10% від 350 тисяч корпоративних співробітників. Скорочення буде найбільшим в Amazon з кінця 2022 року. Компанія, зменшуючи штат, скорочує витрати та збалансовує надмірний набір персоналу, який відбувся під час пандемії коронавірусу, додали джерела Reuters.

Скорочення, що розпочалися цього тижня, можуть торкнутися різних підрозділів, включаючи відділ кадрів, відомий як People Experience and Technology або PXT; відділ операцій, пристроїв та послуг; а також Amazon Web Services, повідомили джерела.

У жовтні минулого року один із топменеджерів Amazon, коли компанія поверталася до п’ятиденного робочого тижня в офісі, сказав: «Звільніться, якщо не хочете повертатися в офіс». Це викликало обурення співробітників.

За 2023 рік Amazon скоротила понад 27 тисяч робочих місць і згорнула багато своїх збиткових ініціатив. Зокрема, компанія повідомляла, що її бізнес з пристроїв і послуг не є прибутковим. Велике скорочення відбувається тому, що під час пандемії коронавірусу Amazon найняла дуже багато працівників. До кінця 2021 року їхня кількість становила понад 1,6 млн людей, тоді як наприкінці 2019-го, перед пандемією, було 798 тисяч.

