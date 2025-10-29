0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon скоротить близько 30 тисяч посад — Reuters

Світ
22
Amazon скоротить близько 30 тисяч посад — Reuters
Amazon скоротить близько 30 тисяч посад — Reuters
Американська технологічна компанія Amazon планує скоротити до 30 тисяч корпоративних робочих місць. Так вона компенсує розширення штату під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомили для Reuters три обізнані співрозмовники.
Скорочення почалися вже з вівторка, 28 жовтня. 30 тисяч штатних посад — невелика частка від загальної кількості співробітників Amazon у 1,55 мільйона, але це майже 10% від 350 тисяч корпоративних співробітників. Скорочення буде найбільшим в Amazon з кінця 2022 року. Компанія, зменшуючи штат, скорочує витрати та збалансовує надмірний набір персоналу, який відбувся під час пандемії коронавірусу, додали джерела Reuters.
Читайте також
Скорочення, що розпочалися цього тижня, можуть торкнутися різних підрозділів, включаючи відділ кадрів, відомий як People Experience and Technology або PXT; відділ операцій, пристроїв та послуг; а також Amazon Web Services, повідомили джерела.
У жовтні минулого року один із топменеджерів Amazon, коли компанія поверталася до п’ятиденного робочого тижня в офісі, сказав: «Звільніться, якщо не хочете повертатися в офіс». Це викликало обурення співробітників.
За 2023 рік Amazon скоротила понад 27 тисяч робочих місць і згорнула багато своїх збиткових ініціатив. Зокрема, компанія повідомляла, що її бізнес з пристроїв і послуг не є прибутковим. Велике скорочення відбувається тому, що під час пандемії коронавірусу Amazon найняла дуже багато працівників. До кінця 2021 року їхня кількість становила понад 1,6 млн людей, тоді як наприкінці 2019-го, перед пандемією, було 798 тисяч.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems