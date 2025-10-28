До 2030 року борг США перевищить усі історичні показники — МВФ
Згідно з прогнозом МВФ, рівень держборгу США перевищить боргове навантаження Італії та Греції вперше у XXI столітті.
Про це повідомляє Financial Times.
До кінця десятиліття співвідношення боргу до ВВП США сягне 143,4%, що стане найвищим показником в історії країни. Причиною є хронічний бюджетний дефіцит, який, за оцінками МВФ, залишатиметься вище 7% ВВП щороку до 2030 року.
Поки європейські країни, такі як Італія й Греція, скорочують свої борги, США продовжують нарощувати запозичення. Аналітики наголошують, що політична поляризація у Вашингтоні унеможливлює проведення реальних реформ — демократи не хочуть урізати витрати, а республіканці відмовляються підвищувати податки.
Хоча економісти зазначають, що доларова гегемонія дає США більшу стійкість, зростання боргу загрожує довгостроковій стабільності. Експерти МВФ попереджають: якщо тенденція не зміниться, Америка може опинитися серед найбільш закредитованих економік світу, поряд з Італією часів боргової кризи 2010-х.
Поділитися новиною
Також за темою
До 2030 року борг США перевищить усі історичні показники — МВФ
Через шатдаун американські військові можуть залишитися без зарплат
Де в Європі туристи провели найбільше ночей (інфографіка)
США та Китай досягли домовленості щодо продажу TikTok
Ryanair запускає нові маршрути із польського міста
Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до мінімуму за рік