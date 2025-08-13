Держборг США перевищив рекордні $37 трлн на кілька років раніше прогнозів — Finance.ua

Держборг США перевищив рекордні $37 трлн на кілька років раніше прогнозів Сьогодні 16:40 — Світ

Державний борг США перевищив $37 трлн, встановивши новий рекорд.

Про це пише Associated Press з посиланням на звіт Міністерства фінансів США.

Зазначається, що рівень боргу досяг позначки $37 трлн на кілька років раніше, ніж прогнозувалося до пандемії.

Згідно з прогнозами Бюджетного управління Конгресу від січня 2020 року, цей показник мав бути перевищений лише після 2030 фінансового року. Однак пандемія COVID-19, що розпочалася у 2020 році та зупинила значну частину економіки США, змусила уряд активно позичати кошти.

Додаткове зростання витрат пов’язане з ухваленням у 2025 році закону про податкові пільги та збільшення видатків, підписаного Дональдом Трампом. За оцінками Бюджетного управління Конгресу, цей закон збільшить державний борг на $4,1 трлн протягом наступного десятиліття.

Згідно з даними Рахункової палати США, зростання державного боргу призводить до підвищення вартості кредитів, зокрема на іпотеку та автомобілі, зменшення зарплат через скорочення інвестицій бізнесу та подорожчання товарів і послуг.

У січні 2024 року борг США становив $34 трлн, у липні — $35 трлн, а в листопаді — $36 трлн. «Ми додаємо трильйон доларів до держборгу кожні 5 місяців, що більш ніж удвічі перевищує середній темп останніх 25 років», — заявив голова правління та генеральний директор Фонду Пітера Г. Петерсона Майкл Петерсон.

Об’єднаний економічний комітет підрахував, що за поточними темпами зростання черговий трильйон буде додано приблизно за 173 дні.

Нагадаємо, у березні 2025 року видання Reuters писало , що Сполучені Штати Америки перебувають на межі часткового або й повного дефолту. Congressional Budget Office (CBO) оприлюднила терміновий прогноз, який викликає серйозне занепокоєння не лише США, а й світової фінансової спільноти.

