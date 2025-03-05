Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток» — Finance.ua

Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»
Гроші, отримані від продажу заможним іноземцям «золотих карток», дадуть змогу скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.
«Вони мають намір заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг», — сказав Трамп під час звернення до Конгресу.
На його думку, завдяки продажу «золотих карток», що дають можливість жити в США й отримати в майбутньому американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця».
«Це схоже на ґринкард, але краще і більш просунуто», — зазначив Трамп, говорячи про «золоту картку».
Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про запуск програми продажу «золотих карток» для заможних іноземців вартістю $5 млн. Ці картки надаватимуть право на проживання і роботу в Сполучених Штатах та полегшать процес отримання громадянства. Він прогнозує, що їх купуватимуть мільйонами. На запитання журналістів про можливість продажу таких карток російським олігархам президент відповів: «Так, можливо. Я знаю кількох російських олігархів — вони дуже приємні люди».
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