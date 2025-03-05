Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток» — Finance.ua
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Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»

Світ
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Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»
Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»
Гроші, отримані від продажу заможним іноземцям «золотих карток», дадуть змогу скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп.
«Вони мають намір заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг», — сказав Трамп під час звернення до Конгресу.
На його думку, завдяки продажу «золотих карток», що дають можливість жити в США й отримати в майбутньому американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця».
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«Це схоже на ґринкард, але краще і більш просунуто», — зазначив Трамп, говорячи про «золоту картку».
Нагадаємо, раніше Трамп оголосив про запуск програми продажу «золотих карток» для заможних іноземців вартістю $5 млн. Ці картки надаватимуть право на проживання і роботу в Сполучених Штатах та полегшать процес отримання громадянства. Він прогнозує, що їх купуватимуть мільйонами. На запитання журналістів про можливість продажу таких карток російським олігархам президент відповів: «Так, можливо. Я знаю кількох російських олігархів — вони дуже приємні люди».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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