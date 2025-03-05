Трамп виступив у Конгресі США: головні заяви про Україну — Finance.ua

Трамп виступив у Конгресі США: головні заяви про Україну Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Трамп виступив у Конгресі США: головні заяви про Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав лист від Володимира Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні та підписання угоди про корисні копалини.

Про це Трамп заявив під час свого звернення до Конгресу.

Тему вчорашнього призупинення американської військової допомоги Києву Трамп у своєму виступі не порушував, але ще раз повторив, що має намір закінчити війну в Україні якнайшвидше, щоб більше не витрачати на неї гроші.

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«Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років? Дві тисячі людей вбивають кожного тижня. Це молоді росіяни і українці, це не американці, але я хочу, щоб це припинилося», — наголосив Трамп.

Він зауважив, що «Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу ніж на захист України», натомість США витратили десь $300 млрд на оборону України. Він вкотре звинуватив Джо Байдена у тому, що той «дозволив витратити більше коштів на цю боротьбу, ніж Європа».

Трамп також розповів, що отримав звернення від президента України Володимира Зеленського й цінує цей лист.

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«Я ціную цей лист. Одночасно у нас були обговорення з росією і ми отримали потужний сигнал, що вони готові до миру. Чи не було б це чудово? Час припинити це шаленство, ці вбивства, цю безглузду війну, якщо ви хочете припинити війни, треба говорити з обома країнами, з обома сторонами», — наголосив Трамп.

Він додав, що українська сторона висловила готовність підписати угоду щодо спільної розробки корисних копалин в будь-який зручний час.

Трамп також дав зрозуміти, що прийняв звернення Зеленського як достатні вибачення для відновлення діалогу.

Також президент США заявив про замороження усієї міжнародної допомоги, підкресливши необхідність перегляду ефективності витрат на зовнішню політику.

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«Я оголошую про заморозку усіх федеральних наймів та замороження усіх нових федеральних регуляцій і замороження усієї міжнародної допомоги», — сказав Трамп.

За його словами, це рішення є частиною його нового плану дій, спрямованого на зміцнення національної безпеки та економіки США.

Президент США назвав угоду про кліматичні зміни «зеленим шахрайством» і оголосив про припинення її дії, посилаючись на її економічні витрати, які, на його думку, шкодять економіці США.

Трамп також підтвердив своє рішення припинити участь США в діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зазначивши, що ця організація «не відповідає інтересам Америки».

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