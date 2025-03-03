Зовнішня допомога Украні без США у 2025: на що сподіватись — Finance.ua

Зовнішня допомога Украні без США у 2025: на що сподіватись Сьогодні 11:00

Зовнішня допомога Украні без США у 2025: на що сподіватись

На 2025-й рік потреба України в зовнішньому фінансуванні — на рівні 42 млрд доларів.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Джерела фінансування на 2025/2026 рік:

$4,6 млрд — від Міжнародного валютного фонду (МВФ), з яких $2,7 у 2025-му;

€12,5 млрд — за програмою Ukraine Facility від ЄС;

$20 млрд — від Світового банку. В основному це гроші, які надали США у рамках угоди з G7 про кредит для України за рахунок прибутків від заморожених активів рф, але, за словами Железняка, це вже гроші Світового банку;

$20 млрд — у рамках тієї ж угоди з G7;

$10 млрд — від Канади, Японії та Великої Британії як внесок у кредит від G7;

Україна також може отримати кошти, зокрема, від Норвегії, Австралії та інших країн та інституцій.

«Якщо підсумувати, то стане зрозуміло, що ми на 2025 рік теоретично перекриті на суму 42 млрд дол. І на 2026 теж можемо зберегти нормальну суму», — зауважив Железняк.

Про що треба забути

Зі слів депутата, «треба забути про будь-які невійськові видатки та ініціативи, які фінансуються за наші внутрішні ресурси. Зараз на десятки мільярдів:

ідея з «кешбеком» та роздачею 1000 грн (остання закінчилася, але були ж заяви про бажання її продовження).

рішення витратити 30−40 млрд грн на купівлю російського «атомного мотлохуу болгар».

«Ну ще б контрабанду, корупцію на купі держпідприємств, кришування „чорних ринків“ та інші звичні джерела влади б бажано підсушити», — резюмував він.

Нагадаємо, українська влада та експерти МВФ узгодили рішення щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) на рівні експертів. Загальний обсяг програми складає близько $15,5 млрд на 2023−2027 роки, із яких вже залучено $9,8 млрд.

Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на закупівлю оборонних матеріалів. Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн «Групи семи» загальним обсягом 50 млрд доларів.

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