Україна отримає кредит від Британії, який погашатиметься за рахунок активів рф — Finance.ua
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Україна отримає кредит від Британії, який погашатиметься за рахунок активів рф

Казна та Політика
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Україна отримає кредит від Британії, який погашатиметься за рахунок активів рф
Україна отримає кредит від Британії, який погашатиметься за рахунок активів рф
Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько 3 млрд доларів США) на закупівлю оборонних матеріалів.
Про підписання відповідної угоди повідомили в Міністерстві фінансів України.
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У міністерстві пояснили, що ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн «Групи семи» загальним обсягом 50 млрд доларів.
Кредит обслуговуватиметься й погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Коли надійдуть гроші

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонних матеріалів відповідно до потреб України.
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На сайті британського уряду повідомили, перший транш позики надійде в Україну вже наступного тижня.
Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.
За матеріалами:
Укрінформ
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