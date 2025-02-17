Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа — Finance.ua

Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа Сьогодні 10:45 — Світ

Британія інвестує 3,15 млрд доларів у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа

Уряд Великої Британії представив новий план захисту робочих місць у сталеливарній промисловості країни. Зокрема, держава інвестує 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,15 млрд доларів) для підтримки галузі через рішення президента США Дональда Трампа ввести 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє Bloomberg

Кошти частково надійдуть з новоствореного британського Фонду національного добробуту. За допомогою цього плану законодавці сподіваються зупинити занепад галузі, яка постраждала від зростання цін на енергоносії, конкуренції з-за кордону і падіння інвестицій.

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Гроші будуть витрачені на більш ефективні електродугові печі, покликані допомогти британським виробникам краще конкурувати.

Минулого тижня британські чиновники планували провести переговори зі своїми колегами в адміністрації Трампа, щоб спробувати уникнути тарифів на імпорт сталі та алюмінію.

Канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявила, що вважає, що Велика Британія може домовитися зі США, щоб уникнути цих заходів.

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«Збалансована торгівля — і це те, що є у Великої Британії та США, немає ні профіциту, ні дефіциту, наша торгівля значною мірою збалансована — насправді немає жодної проблеми, яку потрібно вирішувати за допомогою тарифів або будь-яких інших бар’єрів», — сказала Рівз.

Bloomberg зазначає, що близько 10% сталі, виробленої в Британії, експортується в Америку, і Велика Британія також імпортує метал зі США.

Також видання пише, що новий план Британії буде шукати області для розширення сталеливарного виробництва в країні, захищати його від недобросовісної торгової практики за кордоном і покращувати потужності з переробки металобрухту. Він також сприятиме використанню британської сталі в державних проєктах.

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