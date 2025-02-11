Трамп підписав указ про мита на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн — Finance.ua

Трамп підписав указ про мита на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн Сьогодні 13:00 — Світ

Трамп підписав указ про мита на імпорт сталі та алюмінію з усіх країн

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв напередодні, підписав указ про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію в США. Вони почнуть діяти вже з 12 березня.

Підписуючи укази, Трамп заявив, що це «велика справа — зробити Америку знову багатою».

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Старший радник Білого дому з питань торгівлі та виробництва Пітер Наварро зауважив, що мова йде не лише про торгівлю.

«Йдеться про те, щоб США ніколи не залежали від іноземних держав у таких важливих галузях, як сталь і алюміній», — сказав він.

У Білому домі пояснили, що дії Трампа спрямовані на сприяння збільшенню внутрішнього виробництва металургії, а також збільшення зайнятості.

При цьому особливий акцент в адміністрації президента роблять на обмеженнях можливостей Китаю на американському ринку, хоча США отримують більшу частину цих металів з інших країн.

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У прокламаціях, опублікованих на сайті Білого дому, вказується, що Трамп підписав документи, які підвищують тарифну ставку США на алюміній до з 10% до 25%, а також скасовують винятки для країн і квотні угоди. Нові мита почнуть діяти з 12 березня.

Як пише The Hill, посилаючись на співрозмовників у Білому домі, Трамп також доручив митним і прикордонним службам США посилити нагляд, щоб запобігти обходу тарифів.

Канада, Бразилія, Мексика, Південна Корея та Німеччина є найбільшими експортерами сталі до Сполучених Штатів, тоді як Канада, Об’єднані Арабські Емірати, росія та Китай є основними експортерами алюмінію до США.

Спочатку Трамп оголосив про введення 25% мит на імпорт із Канади та Мексики, але минулого тижня погодився відкласти їх після того, як ці дві країни оголосили про додаткові дії для захисту своїх кордонів із США.

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Він також ввів 10% мито на весь імпорт з Китаю, що спонукало країну оголосити про відповідні мита на скраплений природний газ, вугілля, сільськогосподарську техніку та інші товари зі Сполучених Штатів.

Дональд Трамп підтвердив також, що в найближчі два дні має намір запровадити мита на імпорт з тих країн, які обкладають митами американську продукцію. Крім того, він повідомив, що далі може обкласти додатковими митами імпорт ліків і комп’ютерних чипів.

Перебуваючи на борту Air Force One 10 лютого, Трамп сказав журналістам, що планує оголосити про продаж сталі та алюмінію, і що має намір провести цього тижня пресконференцію, щоб представити нові тарифи, пише CNN.

Реакції імпортерів та експортерів

«Канадська сталь і алюміній підтримують ключові галузі промисловості в США, починаючи від оборонної, суднобудівної та автомобільної, — написав у соцмережі X міністр інновацій Канади Франсуа-Філіп Шампань й підкреслив, що «ми продовжуватимемо захищати Канаду, наших працівників і нашу промисловість».

Австралія, яка також є стратегічним союзником США, протягом кількох місяців виступала з заявами щодо алюмінію та сталі.

«Австралійська сталь і алюміній створюють тисячі добре оплачуваних робочих місць, і є ключовими для наших спільних оборонних інтересів», — сказав міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл.

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На частку європейських виробників сталі припадає близько 15% імпорту в Сполучені Штати.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на «глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції». Також там заявляли, що не бачить виправдання для введення мит, й будуть реагувати, аби захистити інтереси європейського бізнесу, працівників і споживачів.

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що запровадження США мит щодо товарів з Євросоюзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

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