Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США — Finance.ua

Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США Сьогодні 05:23 — Світ

Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США

Китай відкрив антимонопольне розслідування проти корпорації Google як ще одну відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомило Державне управління Китаю з регулювання ринку.

Там зазначили, що Пекін підозрює Google у порушенні антимонопольного законодавства КНР. Хоча пошуковик та інші інтернет-сервіси Google заблоковані в Китаї з 2010 року, це розслідування може завадити іншим угодам американської корпорації з китайськими компаніями.

Китайське держуправління з регулювання ринку оголосило про початок розслідування одразу після того, як набрали чинності 10-відсоткові мита на товари з Китаю.

Крім того, Пекін запровадив мита в 15% на американські вугілля і скраплений газ, а ще 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі США. Також у країні ввели експортний контроль товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.

Нагадаємо, під час свого першого президентського терміну у 2018 році Дональд Трамп розпочав дворічну торговельну війну з Китаєм через великий профіцит торговельного балансу США. Він увів мита на товари вартістю в сотні мільярдів доларів, що порушило глобальні ланцюжки постачань і завдало шкоди світовій економіці. Тоді Трамп звинувачував Китай у «нечесних торгових практиках».

Щоб покласти край торговельній війні, у 2020 році Китай погодився витрачати додатково $200 мільярдів на рік на американські товари. Але цей план зірвала пандемія COVID-19, а річний торговельний дефіцит Китаю збільшився до $361 мільярда.

Уже в час другого президентства Трамп увів додаткові мита на імпорт товарів із Китаю — 10%. Тоді Китай заявив про «глибоке розчарування» через дії Трампа і зазначив, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.

theБабель За матеріалами:

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