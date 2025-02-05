Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США — Finance.ua
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Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США

Світ
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Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США
Китай веде антимонопольне розслідування проти Google у відповідь на мита США
Китай відкрив антимонопольне розслідування проти корпорації Google як ще одну відповідь на тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомило Державне управління Китаю з регулювання ринку.
Там зазначили, що Пекін підозрює Google у порушенні антимонопольного законодавства КНР. Хоча пошуковик та інші інтернет-сервіси Google заблоковані в Китаї з 2010 року, це розслідування може завадити іншим угодам американської корпорації з китайськими компаніями.
Китайське держуправління з регулювання ринку оголосило про початок розслідування одразу після того, як набрали чинності 10-відсоткові мита на товари з Китаю.
Крім того, Пекін запровадив мита в 15% на американські вугілля і скраплений газ, а ще 10% мита на нафту і сільськогосподарську техніку зі США. Також у країні ввели експортний контроль товарів, повʼязаних із вольфрамом, телуром, вісмутом, молібденом та індієм.
Нагадаємо, під час свого першого президентського терміну у 2018 році Дональд Трамп розпочав дворічну торговельну війну з Китаєм через великий профіцит торговельного балансу США. Він увів мита на товари вартістю в сотні мільярдів доларів, що порушило глобальні ланцюжки постачань і завдало шкоди світовій економіці. Тоді Трамп звинувачував Китай у «нечесних торгових практиках».
Щоб покласти край торговельній війні, у 2020 році Китай погодився витрачати додатково $200 мільярдів на рік на американські товари. Але цей план зірвала пандемія COVID-19, а річний торговельний дефіцит Китаю збільшився до $361 мільярда.
Уже в час другого президентства Трамп увів додаткові мита на імпорт товарів із Китаю — 10%. Тоді Китай заявив про «глибоке розчарування» через дії Трампа і зазначив, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі.
За матеріалами:
theБабель
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