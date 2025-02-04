Китай запровадив мита на деякі американські товари у відповідь на санкції США — Finance.ua

Китай запровадив мита на деякі американські товари у відповідь на санкції США Сьогодні 10:41 — Світ

Китай запровадив мита на деякі американські товари у відповідь на санкції США

Уряд Китаю у відповідь на 10% мита США, які набули чинності у вівторок, встановив підвищені тарифи на кілька груп американських товарів, обмежив експорт критичних для виробництва чипів елементів та вніс до «чорного списку» дві великі компанії зі Штатів.

Про запровадження тарифів ідеться в заяві Міністерства фінансів КНР

Згідно з документом, у відповідь на 10% тарифи США уряд Китаю встановлює мито у розмірі 15% на американське вугілля та СПГ і 10% на сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.

Нові тарифи на імпорт зі Сполучених Штатів почнуть діяти з 10 лютого.

Крім того, Міністерство торгівлі КНР та його митна адміністрація заявили , що для «захисту інтересів національної безпеки» країна запроваджує контроль над експортом вольфраму, телуру, рутенію, молібдену та предметів, пов’язаних із рутенієм.

Ці метали, найбільшим виробником яких у світі є Китай, критично необхідні в сучасних галузях промисловості, таких як виробництво напівпровідників та обладнання для зеленої електрогенерації.

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Торгове відомство також оголосило про внесення до свого «чорного списку» ненадійних організацій великого американського виробника одягу і власника низки відомих брендів, серед яких Tommy Hilfiger і Calvin Klein, корпорацію PVH Group та американську біотехнологічну компанію Illumina Inc., яка розробляє, виробляє та продає комплексні системи для аналізу генетичної варіації та біологічних функцій.

Зазначається, що ці дві компанії порушили принципи ринкової торгівлі, вдались до дискримінаційних заходів проти китайських виробників і завдали їм серйозної шкоди, тому уряд Китаю обмежить їх діяльність на китайському ринку.

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