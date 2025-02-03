Китай готує пропозицію Трампу, сподіваючись уникнути нового підвищення мит — Finance.ua
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Китай готує пропозицію Трампу, сподіваючись уникнути нового підвищення мит

Світ
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Пекін готує першу пропозицію, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і іншим обмеженням з боку адміністрації Трампа.
Про це пише The Wall Street Journal.
Пропозиція, яка обговорюється в Пекіні в рамках підготовки до переговорів, буде зосереджена на відновленні торгівельної угоди, відомої як «Перша фаза», яку Китай підписав зі США на початку 2020 року, але не реалізував.
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Зазначається, що Пекін сприйняв 10-відсоткові мита як спосіб тиску з боку Трампа, але також зазначив, що його перший крок щодо мит не був «максимальним тиском», адже Трамп погрожував підвищенням тарифів до 60%.
Інші елементи плану Китаю щодо протидії підвищенню тарифів включатимуть пропозицію збільшити інвестиції в США і зобов’язання скоротити постачання фентанілу.
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Пекін також прагне розглядати ситуацію навколо TikTok як комерційну справу, що означає, що він може дозволити інвесторам китайської материнської компанії ByteDance укласти угоду із зацікавленими американськими учасниками.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив додаткові імпортні мита на товари з Китаю, а також мита на товари з Мексики та Канади, із якими у США діє договір про вільну торгівлю. Канада вже запровадила дзеркальний тариф у відповідь. Контрзаходи готують Мексика та Китай. Одночасно США почали погрожувати тарифами Євросоюзу.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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