Трамп попередив американців про можливі труднощі через підвищенні мита проти низки країн — Finance.ua
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Трамп попередив американців про можливі труднощі через підвищенні мита проти низки країн

Світ
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Трамп попередив американців про можливі труднощі через підвищенні мита проти низки країн
Трамп попередив американців про можливі труднощі через підвищенні мита проти низки країн
Президент США Дональд Трамп заявив, що американці можуть постати перед труднощами через запровадження тарифів на імпорт з Мексики, Канади та Китаю. Він також дав зрозуміти, що торгівельні обмеження можуть торкнутися Євросоюзу та Великої Британії.
Про це пише Truth Social.
«Це буде золотий час для Америки! Чи буде біль? Так, можливо (а можливо, і ні!). Але ми зробимо Америку знову великою! І все це буде варте тієї ціни, яку доведеться заплатити», — сказав Трамп.
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Трамп повідомив, що 3 лютого планує переговори з лідерами Канади та Мексики щодо мит, хоча не натякнув на можливість зміни своєї позиції. Він також заявив, що тарифи на європейські товари «безумовно будуть» і можуть бути запроваджені «досить скоро».
ЄС 2 лютого заявив, що «рішуче» відповість у разі введення нових мит, але висловив сподівання на врегулювання ситуації шляхом переговорів. Трамп аргументує свою політику необхідністю боротьби з нелегальною міграцією, з торгівлею наркотиками та стимулюванням американської промисловості.
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Запроваджені обмеження вже вплинули на ринок: за даними агентства Reuters, ціни на нафту в США зросли більш ніж на 1 долар, а ф’ючерси на бензин подорожчали на 3%. Аналітики прогнозують, що тарифи торкнуться майже половини всього імпорту США, а для компенсації цього країні доведеться суттєво збільшити власне виробництво.
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